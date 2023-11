METEO/ Non solo temporali, c’è la prima irruzione polare: quando arriverà il freddo

Dopo la violenta tempesta Ciaran che sta interessando il nostro Paese, dalla prossima settimana, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la prima irruzione polare che, accompagnata da una nuova fase di maltempo, sarà responsabile del primo freddo di stagione.

Meteo, maltempo e primo irruzione polare in arrivo: farà freddo

Temporali e venti forti si stanno abbattendo su tutta l’Italia con esiti drammatici soprattutto in Toscana dove si contano già diversi decessi e dispersi. Anche in Campania è partita la conta dei danni del maltempo, tra allagamenti, caduta di rami e soppressioni delle linee vesuviane. Anche un’area del popolare Balloon Museum di Napoli risulta distrutta dopo la bufera di questa notte ed attualmente l’intero complesso è inagibile.

Questa instabile situazione climatica tenderà ad accompagnarci anche nei prossimi giorni, addirittura peggiorando con l’arrivo della nuova settimana. Già da giovedì 9 novembre, come rende noto Il Meteo, avrà inizio una nuova fase di maltempo causata dall’arrivo di correnti d’aria di origine polare.

Queste masse fredde causeranno veri e propri cicloni con precipitazioni abbondanti e rischio nubifragi soprattutto al Centro-Nord. Le temperature inizieranno a calare drasticamente facendo aumentare anche la possibilità di neve fino a quote piuttosto basse sull’arco alpino.

Il maltempo, inizialmente circoscritto nella zona settentrionale, gradualmente si estenderà al resto dell’Italia portando un po’ ovunque temporali e forti venti in particolare lungo le coste più esposte. Un quadro climatico che sembrerebbe caratterizzare tutto il mese di novembre, particolarmente piovoso e turbolento. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

Intanto resta in vigore anche in Campania l’avviso di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione Civile regionale e che ha spinto diversi sindaci a tenere chiuse le scuole per la giornata di oggi, 3 novembre. Anche diversi parchi cittadini e cimiteri comunali resteranno chiusi per l’intera giornata.