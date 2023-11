Napoli, il maltempo danneggia il Balloon Museum: è inagibile e per ora resterà chiuso

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla città di Napoli ha fortemente danneggiato anche il Balloon Museum: una delle tre strutture del museo d’arte gonfiabile risulta attualmente inagibile, pertanto oggi non sarà possibile prendere parte alle visite programmate in precedenza.

Maltempo a Napoli, danni al Balloon Museum: stop alle visite

“In seguito alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la città di Napoli, ci dispiace informare che una delle tre strutture del Balloon Museum è stata fortemente danneggiata e resa inagibile“ – hanno comunicato tramite i canali ufficiali i gestori del Museo.

“Chiediamo a tutti i clienti che avevano acquistato i biglietti di non presentarsi, in attesa di future comunicazioni su come riconvertire gli stessi o chiederne il rimborso” – hanno sottolineato invitando i visitatori a non raggiungere la Mostra pur essendo provvisti di regolare biglietto.

Al momento non sono state diffuse ulteriori notizie sui possibili tempi di ripristino e non si sa quando il Balloon Museum riaprirà. Ovviamente tutti coloro che hanno acquistato un ticket per le giornate interessate dalla chiusura avranno la possibilità di recuperare la visita o ottenere un rimborso.

LEGGI ANCHE

Alluvione nella notte, la tempesta Ciaran uccide 3 persone. Scuole chiuse in Campania

Maltempo, guasto per caduta rami: treni soppressi, disagi da Torre a San Giorgio

“Per il momento non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni. Sicuramente la mostra rimarrà chiusa per tutto il weekend visto anche il protrarsi della situazione allerta meteo. Siamo i primi ad essere dispiaciuti ma speriamo sia altrettanto chiaro che l’evento straordinario ci ha costretti ad attuare queste misure. Nessuno perderà il proprio biglietto che verrà ricoperto o rimborsato non appena sarà più chiaro il da farsi” – si legge ancora sulla pagina Facebook.

Dunque, a saltare saranno sicuramente gli appuntamenti del weekend. La struttura non tornerà ad accogliere i visitatori fino a quando il danno non sarà riparato, consentendo a tutti di effettuare il percorso in totale sicurezza.