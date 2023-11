Turris-Monopoli, le probabili formazioni: Caneo cambia in difesa

Oggi alle 14:00 Turris e Monopoli giocano un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I corallini di Bruno Caneo hanno l’obbligo di uscire dal Liguori senza perdere, dopo il ritiro annunciato venerdì pomeriggio e le parole del ds Primicile che ha voluto ribadire che la situazione è sotto controllo. Per i corallini manca il sorriso dalla sfida contro il Potenza (vinta 2-3 in un pazzo finale) e dopo il pacifico confronto con i propri tifosi al termine della sfida di mercoledì, vuole ritornare a far esultare i propri supporters.

Dall’altra parte un Monopoli che si è ripreso dopo un pessimo inizio di campionato, segnando 7 punti nelle ultime quattro partite, ritrovando i gol di Santaniello (ex della sfida) e con la voglia di uscire il prima possibile dalla zona rossa.

Le probabili formazioni di Turris-Monopoli

Partiamo dai padroni di casa, che hanno assoluta necessità di fare risultato. Caneo conferma Fasolino tra i pali, le prime variazioni sono in difesa con Maestrelli che ritrova la maglia da titolare insieme ad Esempio e Cocetta, fuori dunque sia Frascatore che Miceli. A centrocampo certi Franco, Scaccabarozzi e Contessa, mentre Saccani insidia seriamente Cum per il posto a destra. In avanti Giannone e Maniero confermati, il ballottaggio è sul terzo posto con D’Auria e Nocerino che si giocano una maglia.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Maestrelli; Saccani, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D’Auria.

Dall’altra parte un Monopoli che vuole continuare a fare bene. Il tecnico Francesco Tomei ha dato la carica giusta e affiancato dal ritorno in squadra di Starita è riuscito a sbloccare un giocattolo che sembrava essere difettoso. Ricordiamo che nelle file dei pugliesi ci sono due ex Turris, protagonisti nell’era Caneo, che sono Perina e Santaniello.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina, Viteritti, Fornasier, Fazio, Ferrini; Piarulli, Iaccarino; Borello, Starita, D’Agostino, Santaniello.