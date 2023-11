I tifosi della Turris a confronto con i calciatori: l’episodio dopo il derby

La sconfitta in Coppa Italia Serie C ha provocato ulteriori malumori attorno alla Turris. Una partita dove i corallini hanno dato una bella risposta di carattere nella ripresa ribaltando la sfida da 0-2 a 3-2, che però nell’economia generale della sfida non è servito a nulla per colpa del gol di Vimercate a tempo scaduto e le successive due marcature delle vespe nel secondo tempo supplementare. Nonostante la rimonta parziale in dieci uomini, il pubblico corallino ha chiesto un veloce confronto con la squadra, invitando i calciatori a fine partita ad avvicinarsi sotto la tribuna per discutere e ripartire assieme da questo momento complicatissimo.

Il confronto tra tifosi e calciatori dopo Turris-Juve Stabia

Subito dopo il triplice fischio, l’Amerigo Liguori ha visto gli oltre 600 spettatori fischiare i propri calciatori dopo l’ennesima sconfitta di un periodo cupo. La Turris infatti nell’ultimo mese e mezzo ha vinto solo una partita (contro il Potenza) e ed ha perso tutte le altre. Ad aggiungere altra benzina sul fuoco è stato poi il doppio derby perso con la Juve Stabia (sia quello di ieri che quello del 21 ottobre finito 1-2 per le vespe). I tifosi sono delusi, come anche i calciatori, era impossibile mantenere il ritmo delle prime quattro giornate. Ma un tracollo così netto non se lo aspettava nessuno.

I primi fischi erano arrivati nella sconfitta per 0-1 contro il Giugliano, la speranza era una vittoria nella serata di ieri per riprendere animo. Ma il risultato finale ha visto i corallini perdere dopo 120 minuti. Nel post partita di ieri sera, i calciatori nuovamente fischiati, sono stati chiamati da un gruppo di tifosi in tribuna per un confronto pacifico. Il tutto è durato un paio di minuti. La volontà è quella di voler uscire assieme da questo periodo cupo, composto da sole sconfitte e tante delusioni.

La sfida di domenica contro il Monopoli sarà dunque già decisiva per i corallini. Sia per la classifica (visto che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza), sia per il rapporto con la tifoseria, che difficilmente accetterà un’altra sconfitta in casa. Dove la vittoria manca dal 17 settembre con il successo per 3-2 contro il Sorrento.