La Turris (in 10) si arrende ai supplementari: la Juve Stabia vince 3-5

La Turris dopo 120’ cade contro la Juve Stabia. Gli uomini di Bruno Caneo finiti in 10 ad inizio ripresa sfiorano il successo nei novanta minuti con il gol di Scaccabarozzi, ma Vimercati a tempo oramai scaduto mette il risultato sul 3-3. Nei supplementari dopo un primo tempo equilibrato, i corallini accusano la stanchezza e permettono alla Juve Stabia di arrivare sul 3-5 finale. Gli ospiti troveranno l’Avellino agli ottavi.

La cronaca di Turris-Juve Stabia

FINALE, LA JUVE STABIA VINCE 3-5

115’) LA JUVE STABIA LA CHIUDE! D’Aprea insacca in contropiede.

111’) Ammonito Gerbo per la Juve Stabia.

108’) Entrano De Felice e Giannone per Pugliese e Nocerino.

106’) VANTAGGIO JUVE STABIA! Piovanello insacca in contropiede su assist di Aprea.

INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105’) Due minuti di recupero.

98’) Entra Ruggiero per Vimercati per la Juve Stabia.

95’) LA TURRIS SFIORA IL GOL! Rizzo scende sulla fascia e mette una grandissima palla al centro ma Nocerino sfiora solamente il pallone.

FISCHIO FINALE! SI VA AI SUPPLEMENTARI

95’) Ammonito Esempio.

93’) PAREGGIA LA JUVE STABIA! Vimercati approfitta di una corta respinta di Pagno e pareggia i conti.

92’) Esce Pavone entra Esempio.

87’) GOOOOOOOOOLLLLL SCACCABAROZZI! Di testa l’ex della sfida insacca Esposito su cross di Pavone.

86’) Cambio per la Juve Stabia esce Bentivegna ed entra Piovanello.

77’) Escono Matera e D’Alessio ed entrano Scaccabarozzi e Franco.

73’) Primo cambio per la Turris, esce Guida ed entra Rizzo.

68’) ESPULSO SACCANI! Svolta nel match, il corallino abbatte Bentivegna e si prende il secondo giallo.

66’) Fase di calo del match, le due squadre dopo un inizio sprint di ripresa hanno abbassato i ritmi.

58’) Saccani si fa tutto il campo palla al piede, scarica su Nocerino che però non inquadra lo specchio. Ma che azione dell’esterno corallino.

54’) Cambio per gli ospiti, entra Erradi per Meli.

51’) GOOOOOOL MATERA! Il centrocampista spiazza Esposito ed è 2-2

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

50) RIGORE PER LA TURRIS! Saccani viene atterrato in area, non ci sono dubbi per il direttore di gara.

48’) ACCORCIA PAVONE!! Lampo improvviso dei corallini con Pavone che aggancia in area e segna col sinistro, 1-2.

46’) Cambio per la Juve Stabia: esce La Rosa per Picardi.

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

45’) Un minuto di recupero.

44’) Matera tenta la conclusione da buona posizione ma il pallone finisce docile tra le braccia di Esposito.

42’) LA JUVE STABIA RADDOPPIA! Saccani perde clamorosamente palla a centrocampo dopo una punizione per i corallini e gli ospiti colpiscono in contropiede. Assist di Bentivegna e Marranzino in solitudine davanti a Pagno insacca.

39’) La Turris gestisce il pallone ma non incide, Matera sbaglia l’ennesima giocata del suo primo tempo chiudendo l’azione offensiva dei corallini con un cross finito sul fondo.

33’) Ammonito anche Meli per la Juve Stabia.

31’) CI PROVA FRASCATORE! Il difensore ci prova da punizione diretta, palla in angolo.

29’) Ammonito anche Guarracino, il conto dei gialli ora è sull’1-1.

27’) Primo ammonito per la Turris, Saccani atterra un avversario a centrocampo e si prende il cartellino.

25’) Fase bloccata della partita, la Turris cerca di rendersi pericolosa, ma per ora manca convinzione nei metri decisivi.

18’) CI PROVA GUIDA! L’ex Casertana raccoglie un cross basso di D’Alessio ma mette sul fondo da buona posizione.

11’) Pugliese scarta due avversari ma perde l’attimo della conclusione. Sul prosieguo Saccani fa fallo in attacco.

6’) La Turris cerca di reagire ma la Juve Stabia per ora riesce a comandare il match tranquillamente.

2’) JUVE STABIA IN VANTAGGIO! Bentivegna si trova a tu per tu con Pagno dopo un lancio lungo dalle retrovie e insacca.

1) INIZIA TURRIS – JUVE STABIA!

TURRIS (3-4-3): Pagno, Cocetta, Miceli, Frascatore; Saccani, Pugliese, Matera, D’Alessio; Pavone, Guida, Nocerino.

JUVE STABIA (4-3-3): Esposito, La Rosa, Folino, Vimercati, D’Amore; Gerbo, Maselli, Meli; Bentivegna, Marranzino, Guarracino.