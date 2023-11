Caneo: “La Turris meritava di più. Sono abbastanza tranquillo, abbiamo qualità”

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Casertana (match winner Montalto al 18′). Ha parlato ai microfoni della stampa il tecnico della Turris, Bruno Caneo. C’è delusione da parte del trainer sardo che nonostante il cambio di modulo (4-4-2 nel primo tempo) non è arrivata la svolta che tanto si aspettava. Caneo ha provato ad analizzare al meglio la sfida e il momento che non è dei più positivi (tre punti in otto gare).

Le parole di Caneo dopo Casertana-Turris

Il tecnico dei campani ha aperto così la conferenza stampa: “Meritavamo sicuramente di più. Abbiamo giocato contro una squadra in salute, reduce da ottimi risultati, si vede che c’è un’energia differente. C’è da recriminare perché non siamo riusciti a portare via il punto, ma la prestazione è stata buona. È la quarta sconfitta consecutiva, commentare una situazione del genere è abbastanza difficile. Dal punto di vista sportivo, però, sono abbastanza tranquillo perché la squadra ha giocato, ha dimostrato di avere delle qualità. Nel primo tempo ho messo la squadra in un certo modo, ma la nostra identità è quella del secondo tempo. Dobbiamo ripartire da queste certezze”.

La critica all’arbitro: “Inoltre ci tenevo a dire che non ho mai visto un arbitro fare il guardalinee, ha sbandierato due fuorigioco a dieci metri rispetto alla linea difensiva, anche se non ha inciso sulla partita. Riparto dalla prestazione, il nostro obiettivo è la salvezza”.

Il commento sul momento difficile: “Nelle ultime quattro partite abbiamo meritato di perdere solo con il Taranto. Contro la Juve Stabia da 2-0 potevamo fare il 2-2, domenica scorsa c’è stato annullato un gol valido al 92′ e nell’arco della partita abbiamo avuto più occasioni del Giugliano, anche oggi la prestazione è stata positiva. I risultati, però, sono negativi e quindi dobbiamo essere più attenti e di fare le cose che sappiamo fare. Casertana? È vero che è partita in ritardo, ma la squadra è di prima fascia. L’organico loro non è comparabile al nostro. La Casertana ha la possibilità di dire qualcosa in più nell’arco del campionato, adesso sta bene e i risultati si vedono”.