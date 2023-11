La Turris cade anche contro al Casertana: 1-0 decide Montalto

La Turris cade anche al Pinto contro la Casertana. I corallini continuano il loro periodo nero crollando con un gol di Montalto al 18′. Rimane la delusione per una partita che tutto sommato è stata molto equilibrata e il pareggio poteva essere il risultato più giusto. Con questa sconfitta gli uomini di Bruno Caneo sprofondano in classifica al quattordicesimo posto aspettando il Monopoli domani. Morale totalmente opposto per la Casertana che con questa vittoria sale a quota venti e aggancia Taranto e Picerno al quarto posto in classifica.

La cronaca di Casertana-Turris

La sfida si apre con una Casertana molto propositiva, con Carretta che al 14′ crea il primo brivido alla difesa ospite ma Fasolino è attento e neutralizza la conclusione. Al 18′ arriva il sorpasso dei padroni di casa con un eurogol di Montalto che al volo da venticinque metri buca la porta corallina tra lo stupore dei tifosi locali. Al 25′ la Turris mette la testa fuori con Burgio che ci prova anche lui al volo ma la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere. Ci riprova ancora la Turris con Esempio su calcio d’angolo ma il colpo di testa è lento e centrale.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



La ripresa si apre con Anastasio che prova a sorprendere Fasolino di testa ma mette fuori di testa. Al 58′ ci prova il neo entrato Giannone ma il suo sinistro finisce alto. Al 60′ ci prova D’Auria ma il tiro è centrale e viene facilmente respinto. Caneo continua a cambiare inserendo Saccani per Cum. I corallini provano ad alzare il baricentro ma manca l’ultimo tassello per arrivare al gol, tanti errori in area e scelte sbagliate sul più bello. All’80’ ci prova anche Maniero ma di testa sbaglia le misure e la palla va alta. Nel finale tutto per tutto per gli ospiti, entrano anche Pugliese e Guida per Maestrelli e Contessa. Ci prova di nuovo D’Auria ma anche stavolta Venturi è attento. Nel finale la Casertana amministra il risultato giocando sulla bandierina per tutto il recupero e si porta i tre punti a casa