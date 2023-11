Come e perché fare marketing con il merchandising personalizzato

Il merchandising personalizzato rappresenta un punto di forza di qualunque strategia di marketing. Si tratta di apporre il marchio aziendale su oggetti di utilizzo comune destinati a essere diffusi. Insomma, personalizzare accessori e articoli di vario genere, affinché possano essere regalati ai clienti o ai dipendenti con lo scopo di incrementare e migliorare la visibilità del proprio marchio. Sono numerose le tipologie di oggetti che è possibile personalizzare a questo scopo: le borracce, le tazze e i sacchetti in tela, ma anche gli zaini, i quaderni per appunti, i taccuini, le t-shirt, e così via. Senza dimenticare le proposte più originali, come i braccialetti, gli astucci e i device tecnologici.

Il merchandising personalizzato in un negozio

Grazie alla personalizzazione di oggetti e gadget si ha l’opportunità di ottenere un vantaggio competitivo in virtù del quale ci si può far notare, distinguendosi rispetto alla concorrenza. Ciò è vero anche per i punti vendita e il mondo retail, dove il visual merchandising – insieme con l’allestimento e tutto ciò che concorre al colpo d’occhio – è in grado di fare la differenza. Un numero crescente di marchi sta scegliendo di realizzare store il cui obiettivo è quello di dar vita a un legame con la marca: lo dimostrano i temporary store e i flagship store. Occorre, pertanto, che un oggetto venga personalizzato con i colori e il logo aziendali, così da assicurare la piena riconoscibilità.

Promuovere la vendita di servizi e prodotti

Con l’aiuto del merchandising personalizzato la presenza di un marchio può essere estesa anche al di là dei contesti tradizionali. Maggiore è l’utilità dell’oggetto che si ha intenzione di brandizzare e proporre in omaggio e più significativi saranno i risultati che si potranno ottenere dal punto di vista della promozione e della visibilità. È chiaro che un oggetto utile è destinato a venire impiegato spesso dalle persone, che saranno motivate a tenerlo sempre con sé e ad adoperarlo non solo sul posto di lavoro o in casa, ma anche in altre situazioni, divenendo portavoce e al tempo stesso testimonial della brand identity. Un efficace esempio in tal senso proviene dalle penne personalizzate che si possono comprare su Gadgethaus.it.

Gadgethaus è il negozio online a cui fare riferimento per la stampa di gadget personalizzati. Ci sono tanti buoni motivi per scegliere questo e-commerce per customizzare accessori e device da dare in omaggio, a iniziare dalla varietà dell’assortimento di proposte a disposizione, per proseguire con la gratuità delle spedizioni. Gli utenti hanno la possibilità di richiedere e ottenere un’anteprima grafica per essere certi che ogni loro esigenza venga soddisfatta; in caso di bisogno viene garantita un’assistenza immediata. Chi lo desidera ha l’occasione di richiedere un preventivo online e senza impegno : tutto semplice e rapido!

I vantaggi offerti dalle penne personalizzate

Le penne rappresentano da tempo un articolo decisamente diffuso nel novero dei gadget aziendali su cui i marchi fanno affidamento con l’intento di farsi pubblicità. Regalare una penna in vista di un evento o di una fiera consente di imprimere il marchio che si desidera pubblicizzare fra i ricordi dei potenziali clienti; ma al tempo stesso è possibile anche fidelizzare chi è già cliente da tempo, rendendo i consumatori ben lieti di ottenere un omaggio.

Non solo penne

Non ci sono solo le penne, comunque, fra le tante tipologie di prodotto che è possibile personalizzare a scopo di marketing. Una menzione speciale va riservata, per esempio, ai capi di abbigliamento come le felpe, i cappellini o le t-shirt, ma anche accessori come i portachiavi. È un’occasione per vestire i membri del personale di un punto vendita, le persone che intervengono a una fiera di settore o chi lavora in un ristorante o in un bar. Non a caso, la stampa di t-shirt customizzate rappresenta una delle strategie di marketing più efficaci per la pubblicità di un marchio in occasione di manifestazione ed eventi. Il motivo è presto detto: viene garantito un ritorno dal punto di vista del branding e sul piano dell’immagine, con un segno concreto per potenziali clienti e partner. Affinché il merchandising personalizzato si riveli efficace è indispensabile, però, scegliere gadget di qualità e in grado di lasciare il segno.