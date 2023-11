Migliori scuole d’Italia 2023, tante si trovano a Napoli: quali sono

Anche per l’anno 2023 la Fondazione Agnelli ha stilato la classifica di Eduscopio che incorona le migliori scuole superiori e licei d’Italia: di seguito le scuole in provincia di Napoli che hanno ottenuto i migliori punteggi sia per quanto riguarda il livello di preparazione funzionale ai successivi studi universitari sia per gli sbocchi lavorativi offerti.

Le migliori scuole e licei di Napoli: la classifica di Eduscopio

A vincere il titolo di miglior liceo classico di Napoli è lo storico Convitto Vittorio Emanuele II che batte sia il Sannazaro che l’Umberto I, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Seguono al quarto e al quinto il Vittorio Emanuele e il Pansini. Al sesto posto si posiziona l’Orazio Flacco di Portici, davanti al Calamandrei, al Carlo Levi di Marano e il Genovesi.

Il primato nella categoria dei licei scientifici è del Mercalli che detiene il primo posto. Al secondo c’è il Giambattista Vico e al terzo ancora una volta il Convitto Vittorio Emanuele II. Tra i licei delle scienze umane, invece, primeggia il Galileo Galilei. Subito dopo ci sono il Pimentel Fonseca, il Comenio e l’Elsa Morante.

Eduscopio passa in rassegna non solo i licei ma anche gli istituti tecnici, premiando in particolare quelli che contano il maggior numero di diplomati occupati nonché la coerenza tra il percorso di studi effettuati e il lavoro ottenuto.

In questo caso a “vincere” è l’istituto San Castrese di Calvizzano, con il 59% degli studenti che trovano subito lavoro, punteggio di poco superiore a quello del Copernico di Frattamaggiore. Al terzo e al quarto posto il Santa Maria di Portici e l’Eugenio Montale di Somma Vesuviana. Per l’indirizzo economico, ad ottenere eccellenti valutazioni (oltre il 49%) è il Sant’Agostino di Camposano, sul podio con il San Paolo di Sorrento e il Giovanni Leone di Pomigliano D’Arco.