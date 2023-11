Per celebrare le imminenti festività e dire addio al 2023, anche quest’anno Napoli si vestirà a festa con l’installazione delle luci di Natale che illumineranno tutta la città, dal centro alle periferie.

Luci di Natale 2023 a Napoli: si illuminano strade e monumenti

Le tradizionali luminarie abbelliranno l’intero territorio partenopeo ma non tutte le strade: lo ha reso noto l’assessora al Commercio Teresa Armato, come rende noto Il Mattino. Diversamente dagli anni precedenti, quest’anno salta l’accordo con la Camera di Commercio e l’investimento del Comune previsto per l’allestimento si aggirerebbe intorno ai 2 milioni.

Quanto alle strade interessate dagli interventi, quasi sicuramente le scenografiche illuminazioni domineranno ancora una volta il centro storico tra Decumani, via Toledo, Chiaia, piazza del Plebiscito e il lungomare nonché le due principali location che ospiteranno ancora una volta la festa di Capodanno.

Non saranno escluse dal piano delle luminarie le periferie, per fare in modo che tutti, in ogni angolo della città, possano immergersi nella magia del Natale. Spazio anche al videomapping con l’animazione e l’illuminazione dei monumenti simbolo di Napoli, non ancora stabiliti. Dunque, una scia di colori e scintille che dovrebbero trasformare la città in un tripudio di luci entro e non oltre, probabilmente, l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

“Nei luoghi dove non ce la facciamo con le risorse pubbliche a montare le luminarie su alcune strade ci apriremo al contributo del privato. Abbiamo avuto dalle Municipalità la relazione delle strade dove si intendono montare le luminarie di Natale. Ora cominciamo la suddivisione del plafond stabilito per l’allestimento e le Municipalità stanno facendo gli affidamenti per passare al montaggio delle luci” – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi.