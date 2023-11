Torna la Pista di Ghiaccio nel Napoletano: a due passi dal mare, tra le luci di Natale

Anche quest’anno la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di Bacoli è pronta ad accogliere grandi e piccini: situata a via Marconi, a due passi dal mare e dalle splendide Luci d’Artista, sarà riaperta nelle prossime settimane. A renderlo noto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Bacoli: tra mare e luci di Natale

“Pista di ghiaccio. C’è una nuova grande sorpresa per il Natale a Bacoli. Sta arrivando la pista di ghiaccio in piazza Marconi, a due passi dalle Luci d’Artista della Villa Comunale. Furono migliaia i bambini, i ragazzi, le mamme ed i papà che, le scorse festività natalizie, pattinarono sulla pista ghiacciata nel centro del nostro paese. Vennero famiglie da tutta la Campania. A pochi metri dal mare, nel centro storico” – è l’annuncio diffuso sui social dal primo cittadino.

“Chi verrà in città, potrà godere non solo delle luminarie artistiche sul lago Miseno ma anche di questa fantastica attrattiva. Dopo il grande successo dello scorso anno, tra pochi giorni sarà tutto pronto. Vogliamo che siano festività di grande gioia, un’opportunità turistica per l’intero territorio” – ha concluso.

Una grande pista di ghiaccio incastonata tra le meraviglie del territorio dei Campi Flegrei, pronta a sorprendere cittadini, visitatori e turisti che giungeranno a Bacoli per vivere la magia del Natale. La Villa Comunale si è già illuminata a festa trasformandosi in un enorme giardino incantato, di circa 100.000 mq, popolato da animali luminosi, personaggi natalizi, renne e l’immancabile Babbo Natale. Si tratta di uno dei parchi natalizi più grandi e suggestivi dell’intera provincia di Napoli e resterà aperto per tutto il periodo festivo riservando l’ingresso gratis a tutti i visitatori.