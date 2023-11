Continua il sogno Napoli Basket, vola al primo posto in classifica: mancava dal 2007

Napoli continua a sognare e dopo lo Scudetto vinto dagli uomini di Luciano Spalletti nel maggio scorso, adesso c’è la GeVi di Igor Milicic che nella Serie A di basket, grazie alla vittoria per 80-70 contro Cremona di domenica scorsa, è salita in testa alla classifica a pari punti con le ben più note Virtus Bologna, Brescia e Venezia. Staccata invece Olimpia Milano: i campioni uscenti sono fermi a 5-4 con lo storico a differenza delle prima della classe che sono a 7-2.

La GeVi Napoli Basket torna in testa, il primato in classifica mancava da oltre quindici anni

Quella di Igor Milicic & Co. è un’impresa che sta appassionando tutti, anche chi di basket ne mastica meno. La “Fruit Village Arena PalaBarbuto” partita dopo partita è sempre più piena toccando più volte il sold out (domenica contro Cremona è l’esempio). L’entusiasmo creato attorno alla squadra è da capogiro e da questo clima sta traendo il massimo.

Con la vittoria di domenica scorsa contro Cremona la Napoli Basket per la prima volta in questa stagione si è messa in testa in classifica (anche se a pari merito con altre tre compagini). Il dato sul primato però è curioso. Il Napoli infatti non si metteva in testa alla Serie A dalla stagione 2006/2007, quando ad inizio girone di ritorno gli azzurri si portarono in testa con Montepaschi Siena, Fortitudo e Benetton. In quella stagione il Napoli chiuse al quinto posto la Regular Season, per poi fermarsi a gara 3 dei quarti di finale dei play-off cadendo sul campo della Lottomatica Roma per 83-58.

Ritornando a questa stagione, per la squadra di Milicic il primo obiettivo può arrivare già questo fine settimana, nella trasferta di sabato pomeriggio a Pistoia. La Napoli Basket, infatti, con una vittoria raggiungerà la Final Eight. In caso di sconfitta la squadra azzurra avrà altre cinque partite per raggiungere questo primo traguardo di una stagione che promette tanto, nonostante l’obiettivo di inizio campionato fosse quello di una semplice salvezza.