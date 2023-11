Addio Emanuela Perinetti: morta a 34 anni la figlia dell’ex direttore sportivo del Napoli

Si è spenta a soli 34 anni Emanuela Perinetti, figlia del direttore sportivo Giorgio Perinetti, attualmente responsabile dell’area tecnica dell’Avellino ma che in passato ha lavorato con il Napoli, il Palermo e altre squadre. La donna sarebbe deceduta a seguito di una malattia.

Morta Emanuela Perinetti, figlia del direttore sportivo Giorgio

Stando a quanto si apprende, la 34enne era ricoverata in ospedale a Milano da qualche settimana a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Una drammatica perdita per il direttore che soltanto cinque anni fa ha perso sua moglie.

Influencer marketing manager, anche Emanuela rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per club, atleti, brand e l’intero settore dello sport. In tanti hanno diffuso sui social messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa.

“L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore del proprio direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, ed a tutta la sua famiglia, per la scomparsa della cara figlia Emanuela“ – è la nota dell’Avellino che ha annunciato la tragica notizia.

“La notizia della tragica perdita della figlia del nostro stimato direttore sportivo, ci colpisce profondamente, lasciandoci con un senso di tristezza e dispiacere. La sua giovane vita è stata spezzata troppo presto, e non possiamo nemmeno immaginare il dolore che stanno affrontando il nostro direttore sportivo e la sua famiglia” – si legge sui canali social dell’Avellino Club Roma.

“In questo momento di lutto, vogliamo esprimere il nostro sostegno e solidarietà a tutta la famiglia Perinetti. Che la memoria di Emanuela possa trovare pace e serenità nell’abbraccio dell’amore e nei cuori di coloro che la amavano”.

“Tutto il Napoli si stringe intorno a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia Emanuela” – è il tweet lanciato dalla Società Sportiva Calcio Napoli che mostra vicinanza allo storico dirigente sportivo del club partenopeo. Anche il Palermo scrive: “Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia di Giorgio Perinetti”.