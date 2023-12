A Napoli il cornetto più caro al mondo, nasce Magma: ispirato al Vesuvio, costa 100 euro

A Napoli è in vendita il cornetto più caro al mondo: si chiama Magma, è ispirato al Vesuvio ed è l’ultima creazione del celebre pastry chef Rocco Cannavino, nonché titolare dei locali Zio Rocco Lab Store di vico Polveriera e Pomigliano d’Arco.

Fino a pochi mesi fa era stato ‘O Miraculo a guadagnarsi il titolo di cornetto più costoso in assoluto: una creazione dello stesso Cannavino che in occasione della festa di San Gennaro viene venduta al costo di 25 euro in limited edition.

Come per il dolce dedicato al Santo Patrono, anche le vendite del Magma saranno limitate. I pezzi disponibili, al costo di 100 euro, sono soltanto 20 e anche stavolta l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla onlus Tabita, realtà operante a Napoli che da anni offre assistenza alle persone disagiate, senza fissa dimora e tossicodipendenti.

“Magma è il mio primo lievitato stellato. Completamente ispirato al Vesuvio, il nuovo cornetto nasce dalla collaborazione con altri due artigiani napoletani: lo chef stellato Francesco Sodano e il maestro presepiale Marco Ferrigno” – ha raccontato Cannavino sui social.

Fatto con un impasto sfogliato al carbone vegetale, completamente nero, al suo interno il cornetto è farcito con crema al latte di bufala ai limoni vesuviani, cuore di marmellata acida di limoni ispirata al risotto al limone nero dello chef Sodano. All’esterno una cenere commestibile che ricorda un altro piatto iconico dello chef ovvero Fumo e Cenere. A Contenerlo una grande teca di vetro ispirata alla Natività, realizzata dal maestro Ferrigno.

Magma è stato presentato lo scorso 27 novembre nel corso dell’evento I dolci delle feste dei grandi interpreti di Caputo – Il Mulino di Napoli. E’ possibile ordinarlo (tramite telefono, Instagram o direttamente agli store Zio Rocco) per poi ritirarlo il 22 dicembre presso uno dei due punti vendita.