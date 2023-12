In Campania il grande Parco dei Dinosauri: oltre 50 “giganti” a grandezza naturale

Il Dino Park World of Dinosaurs, il fantastico parco dedicato ai dinosauri allestito presso il Parco Urbano La Collinetta di Capaccio Paestum (Salerno), è pronto ad accogliere grandi e piccini anche per il periodo festivo, offrendo tante aperture straordinarie durante il ponte dell’Immacolata, a Natale, Capodanno e Epifania.

In Campania c’è Dino Park, il grande parco dei dinosauri: biglietti

I visitatori di tutte le età potranno immergersi nel fantastico mondo dei dinosauri nel periodo più magico dell’anno, a partire dal 23 dicembre e fino a domenica 7 gennaio 2024, con orario continuato dalle 9:30 alle 16:30. La mostra è ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e il supporto dell’Associazione Hermes.

La grande esposizione a cielo aperto allestita presso il grande parco, in un contesto di vegetazione naturale, presenta oltre 50 fedeli riproduzioni dei dinosauri più famosi e dei grandi mammiferi preistorici realizzati a grandezza naturale.

Il viaggio tra i dinosauri proseguirà anche per il prossimo anno: il Dino Park resterà aperto anche per il 2024. Dopo il grande successo della precedente stagione, infatti, il parco continuerà a far rivivere il mondo dei giganti vissuti nell’era mesozoica. La mostra sarà aperta fino al prossimo settembre, tutti i weekend e i giorni festivi con appuntamenti, esperienze immersive e ulteriori iniziative.

I biglietti sono acquistabili sul posto con ingresso a qualsiasi ora e senza necessità di prenotazione. Il costo del biglietto per gli adulti è di 9 euro, per i bambini dai 3 ai 13 anni è di 6 euro. Il pacchetto famiglia, al costo di 24 euro, consente l’ingresso per 2 adulti + 1 o 2 bambini.

Il ticket ridotto di 8 euro è riservato a studenti, forze dell’ordine, pensionati e over 60, disabili autosufficienti, accompagnatori di persone diversamente abili non autosufficienti. L’ingresso è gratis per persone diversamente abili non autosufficienti e bambini sotto i 3 anni. Il biglietto per le scuole ha un costo di 4 euro.