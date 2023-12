VIDEO/ Disney sceglie Napoli: spettacolare show di fuochi e colori al Maschio Angioino

Si è illuminato di luci, colori e magia il Maschio Angioino di Napoli nella serata dell’8 dicembre con il videomapping targato Disney proiettato sulle mura del castello per presentare il nuovo film Wish in occasione del 100esimo anno della celebre casa di animazione. Un evento che, quasi a sorpresa, ha incantato cittadini e turisti che si trovavano lì.

Disney sceglie Napoli per Wish: show e fuochi al Maschio Angioino

L’iniziativa itinerante della Disney toccherà diverse grandi città d’Italia. La prima tappa scelta è stata proprio quella partenopea ma ben poco si sapeva dello show che avrebbe preso vita sulla facciata del Maschio Angioino, a pochi passi dal porto.

La spettacolare proiezione ispirata a Wish è stata annunciata attraverso un video diffuso sui social della Disney che riporta le altre uniche tre tappe del tour: piazza San Silvestro a Roma il 10 dicembre; piazza Bodoni a Torino il 16 dicembre; largo Treves a Milano il 18 dicembre.

Disney ha scelto proprio di partire dalla città partenopea per lanciare la sua campagna natalizia legata al nuovo film d’animazione diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. La colonna sonora di Wish ha fatto da sfondo allo spettacolare show mentre sul monumento napoletano hanno preso vita le immagini più belle del film. Il tutto reso ancor più magico dai fuochi di artificio che hanno incorniciato il castello e la frase “grazie Napoli” nel gran finale.

A Napoli la magia di Wish: la trama del film

Wish è il nuovo film Walt Disney Animation Studios che accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. La pellicola è il 62esimo classico Disney e celebra il 100esimo anniversario della Walt Disney Studios.