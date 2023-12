Meraviglia nel Napoletano, la nuova passeggiata sul mare tra verde e storia: come sarà

Un’altra meraviglia da percorrere a piedi sarà ben presto inaugurata nel Napoletano: il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha diffuso, attraverso i social, i primi render del progetto della nuova passeggiata sul mare di Baia, un percorso mozzafiato dalla futura stazione alla piazza.

Meraviglia nel Napoletano, passeggiata sul mare a Baia: come sarà

“Sarà favolosa! Una passeggiata sul mare, dalla futura stazione alla piazza. Così cambierà Baia. Sarà rivoluzionata l’area degli ex binari dismessi della Cumana. Bici, tanto verde, pedoni, ,cura del paesaggio e della storia. Su via Lucullo, la porta d’ingresso di Bacoli. Stanno arrivando i primi grafici di progetto per stravolgere un’area abbandonata da decenni e che diventerà un nuovo cuore pulsante per la socialità e per il trasporto pubblico della nostra città” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Queste sono alcune proposte progettuali. Siamo in dirittura di arrivo. Quando le ho viste, confrontandole con il degrado in cui la nostra terra era stata ridotta da lungo tempo, mi sono emozionato. Ed intanto procedono velocemente i lavori per aprire la nuova stazione della Cumana a Baia. Tenetevi pronti, a breve ci saranno importanti novità” – ha concluso.

Baia, sede dell’incantevole Museo Sommerso – uno dei patrimoni culturali più importanti del mondo – si arricchisce di nuove meraviglie, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di passeggiare all’aperto, ammirando un panorama mozzafiato, tra mare, natura e storia.

Un progetto che si avvia a divenire concreto proprio in uno dei periodi d’oro della cittadina flegrea: non solo d’estate ma anche in vista delle festività, infatti, Bacoli sta registrando flussi turistici record. L’incanto del Giardino illuminato allestito in Villa Comunale e della Casina Vanvitelliana addobbata a festa sta attirando visitatori provenienti da ogni parte del mondo.