Elmas-Lipsia, affare in chiusura: il Napoli punta tutto su Samardzic

Porte girevoli in casa Napoli con Elmas in uscita e Samardzic in entrata

Si avvicina la sessione di mercato invernale e in casa Calcio Napoli sono tanti i movimenti che saranno fatti per risollevare una stagione iniziata con il piede sbagliato (salvo la parentesi Champions League con la qualificazione agli ottavi di finale). I primi cambiamenti per la squadra di Walter Mazzarri però sono in sede d’uscita. Il maggiore interessato a questi rumors sembra essere Eljif Elmas, prossimo a salutare Napoli e spostarsi in Germania, più precisamente al Red Bull Lipsia.

Porte girevoli in casa Napoli, esce Elmas e il primo obiettivo diventa Lazar Samardzic

Come riporta TMW, il Napoli ed Elmas sono pronti a dirsi addio. Il calciatore macedone vuole iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Germania, con più precisione al RB Lipsia. Secondo le ultime la trattativa è in discesa dopo aver strappato il “sì” di Aurelio De Laurentiis con un’offerta pari a 25 milioni di euro. Nei primi giorni di gennaio dunque si dovrebbe avere già l’ufficialità con il calciatore che lascia Napoli dopo 4 anni.

Con Elmas pronto a partire, Anguissa destinato alla Coppa D’Africa e Demme anche lui in procinto di lasciare Napoli, gli azzurri sono costretti a riversarsi sul mercato quanto prima per non lasciare Mazzarri con un grosso buco in mediana. I nomi messi sul taccuino sono quelli di Lazar Samardzic dell’Udinese a Maurits Kiergaard del Salisburgo. Il favorito principale però è il centrocampista dell’Udinese.

Samardzic infatti sta vivendo una stagione molto complicata in quel di Udine, complice anche la perdita della titolarità nel 3-5-2 di Cioffi. Il calciatore che quest’estate era in procinto di passare all’Inter è pronto a lasciare il capoluogo friulano definitivamente. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono pronti a bussare alle porte di Pozzo con un tesoretto di circa 25 milioni, cifra che dovrebbe strappare il si dell’Udinese e che aprirebbe il mercato in entrata di casa Napoli.