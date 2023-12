FOTO/ Rinasce il Parco Virgiliano: nuovi alberi e lavori alle terrazze, come diventerà

Il nuovo progetto per il Parco Virgiliano a Posillipo

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato lo scorso 21 dicembre il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco Virgiliano a Posillipo. Grazie alla somma di 2 milioni di euro rinascerà lo splendido polmone verde della città che purtroppo, da molti anni, è alle prese con notevoli problemi di agibilità di alcune zone e cura del verde. Quello che dovrebbe essere un fiore all’occhiello è diventato infatti motivo di amarezza per tutti coloro che assistono alle condizioni in cui si trova.

Il restauro del Parco Virgiliano a Posillipo: il progetto

L’assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ha pubblicato alcune tavole del progetto che mostrano come sarà il Parco Virgiliano nelle sue rinnovate vesti. Lo sforzo economico complessivo è di circa 3.800.000 euro, di cui due milioni finanziati dal PNRR e la parte restante dalla Città Metropolitana. “Il progetto intende contribuire a restituire in pieno alla città di Napoli un luogo di eccezionale bellezza e di altissimo valore storico, culturale e turistico. Esso si pone in continuità e a completamento degli interventi previsti con il finanziamento di €1.800.000 del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli”.

Da Parco delle Rimembranze a Parco Virgiliano

Il Parco Virgiliano fu chiamato inizialmente parco delle Rimembranze, in seguito gli fu dato il nome di parco Virgiliano, ma per molti è semplicemente il parco di Posillipo. Lì dove un tempo i romani costruirono in età augustea ville lussuose, tra cui quella particolarmente sfarzosa del patrizio Pollione, sorge un’oasi di relax in città. Dal belvedere sito nella parte più bassa del parco denominata “Valle dei re”, si può godere di uno dei panorama più suggestivi e completi di tutta Napoli. In un solo colpo d’occhio, in una bella giornata di sole, potrete vedere Capri, Ischia, Procida, la penisola sorrentina e ancora il Vesuvio, Nisida, Pozzuoli e Bagnoli, uno spettacolo impossibile da ritrovare in altre parti del mondo. Per raggiungerlo bisogna arrivare sull’estrema punta pianeggiante del promontorio di Coroglio.