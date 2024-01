Addio Dorita Delle Donne, la giovane napoletana non ce l’ha fatta: è morta a 33 anni

Dorita Delle Donne

Si è spenta a soli 33 anni Dorita Delle Donne, la giovane originaria di Castellammare di Stabia, che viveva a Londra con la sua compagna, morta dopo aver lottato contro un tumore aggressivo.

Dorita, napoletana di origine, si era trasferita a Londra e svolgeva la professione di manager presso i locali del celebre chef Gordon Ramsey. La 33enne condivideva con i suoi followers la sua battaglia contro il male del secolo. Aveva scoperto la malattia da qualche anno ma sui social diffondeva sorrisi e messaggi di speranza, insieme alla sua dolce metà.

E’ stata proprio la sua Ester ad annunciare la tragica scomparsa con un toccante post: “Un dolore così speravo di non doverlo mai provare e non sarà facile la vita senza colei che rendeva ogni mio giorno migliore al mio fianco. E’ giunta l’ora di realizzare gli ultimi desideri di Dorita”.

“Per trasferimento corpo da UK all’Italia, funerali e degna sepoltura i costi sono elevati. In aggiunta rimangono in capo a me obbligazioni tra cui pagamento per intero dell’affitto che dividevamo e che ora addebiteranno a me. Dorita lavorava nella ristorazione come sapete che non fornisce assicurazioni vita quindi non ho altro modo per sostenere le spese che incombono che poter contare un’ultima volta sul vostro aiuto“.

Di qui la raccolta fonda lanciata su Go Fund Me con relativa richiesta di aiuto: “Con immenso dolore comunico che le sofferenze di Dorita sono terminate. Faccio dunque appello per esaudire i suoi ultimi desideri. Ci troviamo a Londra ed il suo desiderio è che i suoi funerali avvengano nella stessa chiesa dove sono avvenuti per il padre a Gragnano e di essere sepolta nel cimitero dove giace la cugina morta in tenera età a Castellammare di Stabia. I costi cui andare incontro in questi giorni sono importanti e vi chiedo un ultimo aiuto”.