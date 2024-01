Spettacolo nel Napoletano, tra verde e mare da sogno: è pronta la scala verso il paradiso

Schiacchetiello Bacoli – Foto: Josi Gerardo Della Ragione

Tra le spiagge più belle della provincia di Napoli, l’iconico Schiacchetiello di Bacoli si dota di una nuova scalinata che rende questo angolo di paradiso ancor più suggestivo. A diffondere gli scatti del lavoro, seppur non ancora terminato, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Spiagge più belle, la nuova scalinata allo Schiacchetiello di Bacoli

“Nu muorzo ‘e paradiso”: è così che qualcuno definisce l’incantevole tratto di costa tra gli scogli tufacei e l’isola di punta pennata. Non una vera e propria spiaggia ma un posto caratterizzato da una meravigliosa scogliera, dove poter distendersi al sole, circondata dal mare cristallino.

Per la prossima stagione balneare, i visitatori dello Schiacchetiello, prima di giungere in questa oasi di relax, potranno godere di un percorso dal panorama mozzafiato, percorrendo la caratteristica scalinata, restaurata dopo un intervento di manutenzione.

“Schiacchetiello! E’ già un incanto la nuova scalinata che stiamo realizzando in uno dei luoghi più amati di Bacoli. Con i colori del Mediterraneo, dei Campi Flegrei. Perché lo storico percorso pedonale, grazie ai lavori in corso, non sarà soltanto più efficiente, sicuro, agevole ma anche più bello” – si legge nella nota diffusa sui social dal primo cittadino.

“Azzurro e bianco, come il mare ed il cielo. E giallo come il tufo. Stiamo colorando tutti i gradoni, sarà davvero uno spettacolo, in un luogo già magico, affacciati sull’isolotto di Pennata, affacciati sul paradiso terrestre. Acqua cristallina, natura, paesaggi mozzafiato. Insieme, facciamo risplendere la nostra città. Un passo alla volta”.

Intanto, in vista dell’estate 2024, dall’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) giungono buone notizie per tutta la costa campana: la balneabilità resta ferma al 97%, con il solo 3% di zone non balneabili, mentre aumenta il numero di acque che passando al livello di qualità “eccellente”. I tratti di mare “eccellenti” passano, infatti, dall’88% delle ultime indagini al 90% della costa attualmente monitorata grazie ai miglioramenti registrati.