Da Versailles al Castello di Sissi: a Napoli e Portici i delegati dei palazzi più belli al mondo

L’11 e il 12 gennaio le residenze reali europee associate (ARRE) si incontreranno al Palazzo Reale di Napoli per un prestigioso meeting che farà giungere nella città partenopea i delegati di alcune delle residenze più belle al mondo. Subito dopo l’incontro si sposteranno a Portici per far visita alla maestosa Reggia borbonica.

A Napoli e Portici i delegati dei castelli più belli al mondo

Da Versailles a Schönbrunn, dal Quirinale al Principato di Monaco, le residenze reali faranno tappa a Napoli, location scelta per confrontarsi sul tema della coesistenza di diversi istituti all’interno delle regge che rappresentano una larga parte della storia del nostro continente.

Al meeting – nel quale verranno discusse varie problematiche e soluzioni relative alla gestione, tutela e valorizzazione dei palazzi che ospitano, a seconda dei casi, rami del parlamento o di organi di governo locale, residenze dei capi di Stato o istituti con esigenze differenti da quelle museali – saranno rappresentati ben 7 paesi europei: Austria, Germania, Francia, Ungheria, Monaco, Polonia e Italia.

Tra i partecipanti, infatti, si annoverano i delegati delle Regge di Versailles e di Schönbrunn , il castello della principessa Sissi a Vienna, dei Castelli di Sassonia, del Palazzo del Principato di Monaco e della residenza – ora museo – dell’ultimo re di Polonia, Stanislao II Augusto, a Varsavia. Per l’Italia, oltre al Palazzo Reale di Napoli, saranno presenti rappresentanti del Palazzo Reale di Milano, il Quirinale, la Reggia di Colorno (recentemente entrata a far parte dell’associazione) e la Reggia di Caserta.

Le delegazioni saranno accolte dal direttore Mario Epifani che aprirà i lavori, si susseguiranno poi gli interventi degli architetti Almerina Padricelli e Stefano Gei, oltre a quello della storica dell’arte Antonella Delli Paoli. Le relazioni tratteranno della coesistenza di vari istituti all’interno del palazzo partenopeo, con particolare riferimento alla Biblioteca Nazionale.

Per l’occasione sarà proprio dalla Biblioteca che prenderà il via la visita dei rappresentati di ARRE con l’apertura eccezionale della porta che separa l’Appartamento di Etichetta, oggi museo, dai saloni ora destinati a sede della Biblioteca, qui trasferita nel 1927. Al termine dell’incontro, i delegati si sposteranno presso la Reggia di Portici, altra residenza borbonica che cambiò destinazione diventando sede della Facoltà di Agraria dell’Università Federico II.

Cos’è l’Associazione delle Residenze Reali Europee

L’Associazione delle Residenze Reali Europee (ARRE) è un’organizzazione internazionale che raggruppa alcuni tra i più importanti palazzi, castelli, regge e in generale residenze reali che si trovano in Europa, raccogliendo oltre 100 palazzi in 14 Paesi dell’Unione. Lo scopo dell’associazione, nata nel 1995 e organizzata in modo più strutturato e ampio dal 2001, è di preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle residenze-museo europee, organizzando attività di formazione, promozione e collaborazioni con altri enti.