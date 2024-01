Cos’è l’educazione finanziaria e perché è importante

Partiamo dalle basi, ovvero dalla definizione di alfabetizzazione finanziaria e, quindi, dell’educazione finanziaria.

Cos’è l’educazione finanziaria

L’alfabetizzazione finanziaria può definirsi come la cultura per comprendere (e quindi sfruttare) diverse competenze finanziarie, tra cui la gestione dei propri risparmi e la capacità di prendere decisioni circa investimenti di diversa natura.

In altre parole, molto più semplici e sintetiche, l’educazione finanziaria è alla base del tuo rapporto con il denaro. Una buona comprensione del denaro può aiutarti a evitare spese eccessive, il che ti aiuterà ad accumulare ricchezza e a ridurre i livelli di stress in un mondo capitalistico dove la disponibilità economica viene avvertita come importantissima per la propria vita(quasi 2 adulti su 3 affermano che il denaro è una delle principali fonti di stress).

Come migliorare l’educazione finanziaria

Il mio consiglio è questo: poni l’alfabetizzazione finanziaria come obiettivo personale e, insieme ai tuoi figli, sfrutta tutte le risorse di educazione finanziaria a disposizione. L’educazione finanziaria può essere un’eredità familiare molto potente.

Ricorda che la sicurezza fiscale e la ricchezza generazionale iniziano con un’educazione finanziaria coinvolgente. Molto importante è anche la capacità di proteggersi da truffe finanziarie tutelando la propria sicurezza in materia, soprattutto in un mondo dove tutto sembra virare verso la digitalizzazione e la dematerializzazione del denaro.

I bambini, sin da piccoli, devono percepire l’importanza di gestire al meglio i soldi ed essere orientati verso l’uso di denaro digitale, ovvero quella che oggi sta diventando la regola rispetto al cartaceo. Il sito Carteprepagateonline.it offre molti spunti sia circa le carte per i giovani che per i minorenni, consigliando molte carte prepagate gratuite gestibili tramite applicazioni per dispositivi mobili. Tra queste ce ne sono diverse che possono essere sottoposte alla supervisione dei genitori.

Le carte prepagate rappresentano uno strumento educativo prezioso e basilare per insegnare ai giovani come gestire il denaro. Ecco perché costituiscono una buona idea:

Educazione finanziaria: le carte prepagate aiutano i giovani a comprendere il concetto di denaro reale e il valore di una spesa ponderata. I genitori possono insegnare l’importanza del risparmio e della pianificazione finanziaria attraverso queste carte. Responsabilità finanziaria: gli adolescenti imparano a gestire il proprio denaro in modo responsabile, stabilendo limiti di spesa e monitorando i loro fondi. Questo li prepara per il futuro finanziario. Controllo dei genitori: le carte prepagate consentono ai genitori di monitorare le spese dei loro figli, fornendo un’opportunità per discutere delle decisioni finanziarie e guidarli lungo il percorso della responsabilità finanziaria. Facilità d’uso e sicurezza: queste carte offrono un’esperienza di pagamento sicura e conveniente, fornendo ai giovani un modo pratico per gestire il denaro in un ambiente controllato e sicuro. Ci sono carte prepagate non associate ad un conto: le carte prepagate non sempre sono collegate ai conti bancari e, in tal senso, rappresentano una soluzione più snella e facile da ottenere/gestire.

Le carte prepagate svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione finanziaria dei giovani, fornendo loro gli strumenti e le competenze necessarie per gestire saggiamente il denaro e costruire un futuro finanziario solido.

Perché è importante l’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria è estremamente importante per gestire la vita quotidiana, affrontare finanziariamente un evento inaspettato o risparmiare per una pensione confortevole.

Svolge anche un ruolo cruciale nell’equità razziale. Alcuni studi sull’argomento mostrano che gli americani asiatici e caucasici tendono a ottenere punteggi più alti rispetto agli afroamericani e agli italo-americani quando vengono poste sei domande fondamentali sulla finanza.

Allo stesso modo, studi della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno rilevato che almeno il 12% delle famiglie afroamericane e italiane negli Stati Uniti non dispongono di servizi bancari. Coloro che non dispongono di servizi bancari hanno maggiori probabilità di utilizzare centri di incasso assegni, prestiti con anticipo sullo stipendio, banchi dei pegni e altri costosi servizi finanziari alternativi per gestire il proprio denaro. Anche se questi servizi possono sembrare una buona idea, a lungo termine finiscono per costare di più.

Uno dei motivi principali per cui le persone senza conto bancario dichiarano di non avere un conto bancario è perché non si fidano delle banche. Le persone, più semplicemente, non si fidano di ciò che non capiscono. Sfortunatamente, ci sono una serie di argomenti finanziari che rientrano nelle categorie “Non capisco” e “Sono imbarazzato a chiedere”, dagli investimenti alla costruzione di un buon credito.

Questo ci riporta all’educazione finanziaria e al perché è così importante. La mancanza di comprensione finanziaria può impedire a intere comunità, a livello generazionale, di raggiungere il loro pieno potenziale.

Statistiche circa l’educazione finanziaria

Per creare equità finanziaria, dobbiamo investire in un’educazione finanziaria coinvolgente. Educare i giovani e gli adulti alla gestione del denaro e ai principi finanziari di base non ha svantaggi. Sebbene il nostro Paese abbia fatto progressi nell’alfabetizzazione finanziaria negli ultimi anni, il cambiamento non sta arrivando abbastanza rapidamente per i milioni di cittadini che non hanno una chiara comprensione della gestione finanziaria o di cosa possono fare per invertire la tendenza della propria situazione finanziaria.

Perfino in America, da sempre Paese attento alle dinamiche finanziarie, ci sono notevoli problemi in tal senso. Vediamo alcune statistiche.

Meno della metà degli Stati americani richiede un’educazione finanziaria per diplomarsi alle scuole superiori. Anche quando necessario, le scuole spesso non dispongono delle competenze e delle risorse per attuarlo. Il 43% dei millennial ha riferito di utilizzare servizi finanziari alternativi. Allo stesso modo, il 37% può essere definito “finanziariamente vulnerabile”, nel senso che non sarebbe in grado di ottenere 2.000 dollari in un mese se dovesse verificarsi una situazione di emergenza.

Le prospettive future, tuttavia, fanno pensare ad un netto miglioramento in questo senso, seppur in maniera lenta. Le nuove generazioni nascono in un’era digitale nella quale tutto è dematerializzato, anche il denaro. Questo orienta le persone verso una gestione più dinamica ed investimenti in settori nuovi, anche solo per la curiosità di esplorare nuove opportunità di guadagno. Sarebbe opportuno, pertanto, orientare questa tendenza verso la consapevolezza.