ULTIM’ORA. Bambina di 5 anni cade dal balcone di casa, portata al Santobono: come sta

In mattinata, una bambina di 5 anni sarebbe precipitata dal balcone di casa, posto al secondo piano di un palazzo di Caivano: attualmente si trova all’ospedale Santobono di Napoli.

Caivano, bambina di 5 anni precipitata dal balcone: come sta

Si sarebbe trattato di un incidente in quanto, come rende noto l’Ansa, la piccola – nata in Italia, figlia di cittadini stranieri regolari – si trovava da sola in casa in quel momento. Sul posto sono giunti i carabinieri che faranno luce sulla dinamica della vicenda.

La bambina è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli. E’ giunta in stato vigile e cosciente al nosocomio, ha piccole escoriazioni sul corpo e lamenta qualche dolore ma non è in pericolo di vita.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stato il primario del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico partenopeo, Vincenzo Tipo, che rivolgendosi all’Ansa ha dichiarato: “La bambina parla normalmente, ha risposto alle nostre domande”.

“Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizioni discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici“.

“Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi e poi ci sarà il ricovero. Pare che la sua caduta dal balcone sia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti che hanno creato un rallentamento della caduta”.