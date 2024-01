Emergenza freddo a Napoli: posti letto con colazione e cena per i più bisognosi

Con l’arrivo del freddo si moltiplicano le iniziative promosse dal Comune di Napoli in favore delle persone senza dimora per garantire loro letti dove poter dormire e pasti caldi.

Emergenza freddo a Napoli: letti e pasti per i senza dimora

“A Napoli le persone senza fissa dimora sono circa 2 mila, tra cittadini italiani e persone immigrate. Noi riusciamo a coprire circa 500 posti letto, divisi in diversi dormitori in tutta la città” – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, annunciando poi le novità lanciate dall’amministrazione per questo inverno.

“Innanzitutto abbiamo un centralino operativo e 5 unità di strada che lavorano su tutto il territorio. Una equipe formata da educatori, sociologi e psicologi che servono ad accompagnare le persone senza dimora che vivono la strada. Tutti i cittadini ci possono aiutarci segnalando i casi di emergenza, persone che dormono in strada e che hanno bisogno di essere accompagnate” – ha spiegato.

E’ stato istituito un vero e proprio call center, attivo tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle 8 alle 20, raggiungibile al numero telefonico 081-189-16811. La mail della centrale operativa, invece, è centralesenzadimora@gmail.com.

“Per l’emergenza freddo abbiamo istituito 2 luoghi aggiuntivi dove le persone possono ripararsi: presso l’istituto Tanucci e il nostro dormitorio pubblico. Si tratta di spazi aggiuntivi con circa 50 posti letto dove daremo sia la cena che la colazione. Questo servizio è importantissimo perché ci permette di essere più vicini alle persone che vivono la strada, cercando di entrare nei loro bisogni, nella loro vita, ed aiutarli”.

In questo modo sarà possibile dare riparo ai più bisognosi in questi giorni di freddo intenso che proseguiranno almeno fino alla fine della settimana. Con l’arrivo di un nuovo vortice polare sul fronte meteorologico, infatti, le temperature tenderanno a scendere progressivamente in tutta la Campania, dando inizio ad una parentesi artica che avvolgerà l’intero paese.