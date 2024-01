SPOILER. Rosa Ricci disperata con le mani insanguinate in Mare Fuori 4: le anticipazioni

A poche settimane dal lancio dei nuovi episodi prima su Rai Play poi su Rai 2 è Maria Esposito a fornire una piccola anticipazione su quello che vedremo in Mare Fuori 4: lei stessa ha pubblicato alcune foto del suo personaggio, l’amatissima Rosa Ricci, con le lacrime agli occhi e le mani sporche di sangue.

Mare Fuori 4, anticipazioni: Rosa Ricci tra lacrime e sangue

Potrebbe trattarsi proprio di una delle prime scene della quarta stagione di Mare Fuori: l’ultima si era, infatti, conclusa con l’incontro tra Rosa e Carmine (Massimiliano Caiazzo) alla Piscina Mirabilis, rovinato poi dall’arrivo di don Salvatore che mette tra le mani della figlia una pistola, costringendola a scegliere contro chi esplodere il proiettile, suo padre o la persona che ama.

Secondo le indiscrezioni fornite dal regista stesso, Ivan Silvestrini, quel colpo non sarebbe andato a vuoto. In quel momento, dunque, Rosa avrebbe potuto sporcarsi le mani di sangue, disperandosi probabilmente sia per il suo gesto (compiuto sotto pressione del padre), sia per le possibili conseguenze per uno dei due suoi grandi affetti.

La stessa didascalia utilizzata da Maria Esposito per il suo post fa pensare al misterioso finale della terza stagione. “The choice” ovvero “la scelta” si legherebbe proprio alla decisione della ragazza: avrà scelto la famiglia o l’amore?

SPOILER. Mare Fuori 4, le anticipazioni: chi ha sparato

Stando alle anticipazioni diffuse da quanti hanno avuto modo di assistere alla proiezione esclusiva, sarebbe stata proprio Rosa a premere il grilletto, dirigendo l’arma verso suo padre, senza ucciderlo ma ferendolo. La ragazza avrebbe, dunque, scelto l’amore per Carmine, portandosi addosso il senso di colpa per aver quasi ucciso suo padre.

Intanto Edoardo Conte (Matteo Paolillo) si risveglia dal coma, come già accennato nella scena finale, e si lascia andare all’amore per Teresa. In ospedale arriva proprio don Salvatore Ricci che lo invita a prendere il posto di suo figlio, Ciro Ricci (Giacomo Giorgio).