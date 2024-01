A Napoli l’addio a Enzo Moscato: oggi i funerali del grande drammaturgo partenopeo

A Napoli è il giorno del dolore per la scomparsa di Enzo Moscato, il grande drammaturgo e attore napoletano morto dopo una lunga malattia: alle 10 di oggi, 15 gennaio, ha aperto la camera ardente mentre alle 15 avranno inizio i funerali che saranno celebrati nella chiesa di San Ferdinando, in piazza Trieste e Trento.

A Napoli l’addio a Enzo Moscato: oggi i funerali del drammaturgo

Malato da tempo, Moscato è deceduto lo scorso sabato, all’età di 75 anni. Un lutto doloroso per il mondo del teatro napoletano e italiano ma soprattutto per i tanti cittadini che hanno accolto con sconforto la tragica notizia.

Fino alle 14 di oggi resterà aperta la camera ardente allestita nella Sala Assoli, nella Casa del Contemporaneo di via Salvator Rosa. Sarà poi possibile prendere parte, dal pomeriggio, al rito funebre che, dopo il tradizionale corteo, si terrà all’interno della chiesa San Ferdinando, dedicata alle anime degli artisti della città.

“Per ricordare Enzo ci sarà una camera ardente in Sala Assoli dalle 10 alle 14, Vico Lungo Teatro Nuovo 110. A seguire, alle 15 verranno svolte le esequie alla Chiesa degli Artisti di piazza Trieste e Trento” – è l’annuncio pubblicato dalla Casa del Contemporaneo.

Chi è Enzo Moscato

Enzo Moscato, all’anagrafe Vincenzo Moscato, nasce a Napoli il 20 aprile 1948 ed è stato un drammaturgo, regista e attore italiano. Figlio di Francesco Moscato e Concetta Turturiello, cresce tra i Quartieri Spagnoli di Napoli. Dopo il diploma al liceo classico Genovesi, si laurea in filosofia all’università Federico II per poi iniziare la sua attività in teatro dal 1980.

Diventa, così, un esponente di spicco della nuova drammaturgia partenopea, dell’epoca post-Eduardo, contando oltre 40 anni di attività. Moscato utilizzava un linguaggio declinato in un originale plurilinguismo e viene considerato l’interprete di un nuovo teatro di poesia.