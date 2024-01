EasyJet punta ancora su Napoli: altre 2 mete paradisiache aggiunte, nuovi posti di lavoro

EasyJet, la celebre compagnia aerea low cost, punta ancora su Napoli con l’arrivo di un aereo aggiuntivo, ulteriori rotte per l’estate 2024 e nuove offerte di lavoro.

EasyJet, nuove rotte per l’estate 2024 e offerte di lavoro a Napoli

In vista dei prossimi mesi estivi, la compagnia aerea leader in Europa e secondo vettore in Italia si amplierà arrivando a includere un numero complessivo di otto aeromobili della famiglia Airbus A320. Tra questi, due si legano alla categoria NEO, più efficienti di almeno il 15% rispetto gli aeromobili di precedente generazione e capaci di garantire una riduzione del 50% dell’impatto sonoro.

EasyJet consentirà ai passeggeri partenopei di raggiungere nuove mete paradisiache dal mare cristallino: dall’1 giugno saranno, infatti, attivi i voli per le isole greche di Zante e Prevesa (Lefkada), entrambe new entry nel network partenopeo della compagnia che quest’anno arriva così a contare un totale di 47 mete, di cui 7 nazionali e 40 internazionali.

Nel dettaglio, l’isola di Zante sarà raggiungibile tre volte a settimana – ogni lunedì, giovedì e sabato – mentre la rotta per Prevesa sarà operata con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Due giorni dopo, sempre da Napoli, decollerà un altro collegamento per la francese Nantes, perla medievale della Bretagna nord-occidentale, raggiungibile ogni lunedì e venerdì a partire dal 3 giugno. Aumenteranno, inoltre, le frequenze dei voli diretti verso le mete più gettonate, da Santorini e Kos a Minorca passando per Malta e Sharm El Sheikh.

L’espansione della flotta si lega ad una massiccia campagna di recruiting. Saranno effettuate entro l’estate circa 30 assunzioni con l’entrata in servizio di nuovi dipendenti che entreranno a far parte della squadra napoletana di EasyJet, portando a circa 300 persone l’organico napoletano della compagnia.

“Napoli gioca da sempre un ruolo chiave nella nostra strategia in Italia. Fin dal 2000 – anno in cui siamo atterrati per la prima volta in questa splendida città – abbiamo continuato a perfezionare la nostra offerta con l’obiettivo di essere la compagnia più amata dai napoletani che amano viaggiare, per piacere o per lavoro” – ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager EasyJet Italia.