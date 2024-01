Foto Massimo Paolone/LaPresse 18 Gennaio 2024 Riad (Arabia Saudita) sport, calcio - EA SPORTS FC Supercoppa italiana 2023/2024 semifinale Napoli vs Fiorentina - Stadio Università Re Saud. Nella foto: Bandierina corner Supercup January 18, 2024 Riyadh (Saudi Arabia) sport, soccer - EA SPORTS FC Italian Supercup 2023/2024 semi-final Napoli vs Fiorentina - King Saud University Stadium. In the pic: Supercup Corner Flag