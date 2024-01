IT-Alert a Napoli, si simulerà un grave incidente al porto: chi riceverà l’SMS e quando

Domani, alle ore 12 in punto, si terrà un nuovo test IT-Alert a Napoli e questa volta, per testare il funzionamento del sistema nazionale di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese, sarà simulato un grave incidente all’interno di uno stabilimento situato in zona del porto. Si tratterà di una semplice sperimentazione e non di un pericolo reale.

Test IT-Alert a Napoli: l’SMS di allerta per incidente al porto

A differenza del primo test, non tutti i cittadini della Campania riceveranno l’SMS. Soltanto i cellulari dei soggetti che si troveranno nell’area compresa in un raggio di due chilometri dal porto, saranno raggiunti dal messaggio di test, annunciato da un forte squillo di allarme. La simulazione dell’incidente industriale rilevante riguarderà, infatti, proprio la zona portuale della città partenopea. Per “incidente rilevante” si intende un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità che dia luogo a un pericolo grave e imminente per la salute.

Sul display dei soggetti che si troveranno nelle vicinanze della zona target apparirà il seguente messaggio: “TEST – Questo è un messaggio di test IT-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it”.

“Chi lo riceve non ha nulla da temere, il test servirà a verificare la corretta ricezione dei messaggi da parte degli utenti. Per questo è importante che coloro che alle ore 12 di domani 24 gennaio si troveranno nel raggio di due chilometri dalla zona portuale di Napoli si colleghino al sito internet indicato compilando il questionario, sia che abbiano correttamente ricevuto il messaggio sia che non lo abbiano visualizzato” – si legge nella nota diffusa dalla Regione Campania.

Contestualmente al test, nell’impianto industriale individuato si svolgerà anche una esercitazione di Protezione Civile per posti di comando, coordinata da Regione Campania e Prefettura di Napoli, per verificare la tenuta delle procedure previste dal sistema in caso di necessità.

Il 25 gennaio il test sarà effettuato ancora una volta in Campania simulando il collasso della diga di Presenzano. Riceveranno l’SMS sul proprio cellulare i cittadini che si troveranno nei seguenti Comuni: Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello (Benevento); Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo D’Alife e Vairano Patenora (Caserta).