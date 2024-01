Oggi a Napoli l’addio a Renato Rocco, giornalista morto: 2 mesi fa aveva perso la moglie

Si terranno oggi a Napoli i funerali di Renato Rocco, affermato giornalista partenopeo morto all’età di 71 anni a seguito di un infarto, a soli pochi mesi dalla scomparsa della moglie. Un grave lutto per l’intera città e il mondo della stampa che piange uno dei professionisti più stimati del settore.

A Napoli i funerali di Renato Rocco, il giornalista morto

Decano dei cronisti, punto di riferimento per la stampa napoletana, Renato Rocco aveva collaborato con diverse testate giornalistiche ed è stato a lungo presidente dell’Unione Cronisti. Si è distinto, infatti, per il suo impegno non solo sul campo ma anche dal punto di vista delle associazioni riguardanti la categoria.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, Rocco sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i suoi figli, Edoardo e Antonio che già lo scorso novembre avevano perso la madre, Alessandra Origo, anche lei giornalista di professione. A soli due mesi di distanza, ora dovranno affrontare anche la perdita del papà. I funerali si svolgeranno alle ore 16:00 di oggi, 25 gennaio, presso la parrocchia di San Vincenzo Pallotti in via Manzoni.

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Rocco, decano dei cronisti napoletani, stimato e apprezzato da tutti i colleghi della stampa cittadina. Per tantissimi anni ha seguito le vicende della città raccontando anche le iniziative dell’amministrazione comunale che ha seguito assiduamente. Ai figli va l’abbraccio del sindaco Manfredi, della Giunta e di tutto il consiglio comunale” – è la nota diffusa dal Comune di Napoli.

“Ci sono i colleghi, ci sono gli amici, ci sono poi, ma sono pochissimi, quelli che non puoi definire se non fratelli. Renato Rocco era un fratello e non riesco a smettere di piangere. Grazie Renà per 40 anni di amicizia, quella vera. Arrivederci” – è il messaggio diffuso sui social da Mimmo Annunziata.