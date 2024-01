Nel Napoletano apre il primo maxi store Action: migliaia di prodotti a meno di 1 euro

Action, la catena di grandi magazzini a basso costo più popolare d’Europa, apre il suo primo negozio in Campania: il nuovo store aprirà giovedì 25 gennaio 2024 in via Atellana ad Arzano (Napoli) accogliendo ufficialmente la clientela all’interno di un maxi discount non alimentare provvisto dei prodotti più disparati, dalla biancheria ai detersivi passando per gli articoli per la casa, l’abbigliamento, gli articoli per la scuola.

Ad Arzano il primo store Action della Campania

Action è il maxi store di articoli non alimentari in più rapida crescita d’Europa che offre alla clientela tantissimi prodotti indispensabili per la vita quotidiana e molti altri articoli sorprendenti a prezzi imbattibili. Il brand conta circa 2300 negozi in 11 paesi del mondo e ad oggi inaugura il primo punto vendita campano, precisamente nel Napoletano.

Qui sarà possibile trovare oltre 6000 prodotti di 14 categorie merceologiche con circa 1500 bestsellers a meno di 1 euro e 150 nuovi arrivi ogni settimana. L’azienda propone sia marche premium che prodotti a marchio proprio proponendo sempre il prezzo più basso.

Action apre in Campania: i prodotti che si possono acquistare

Action offre una vasta gamma di articoli come: utensili per il fai da te, prodotti multimediali, prodotti per la cura della persona, giocattoli, decorazioni per le feste, articoli di cancelleria, addobbi natalizi e per altre festività, dolciumi, caffè, detergenti e detersivi, trucchi, profumi, decorazioni e arredi per la casa, pentolame e contenitori. Non manca una selezione di indumenti e calzature per adulti e bambini.

“Nonostante i prezzi bassi, abbiamo standard rigorosi in merito a qualità, sicurezza e sostenibilità. Con i nostri prodotti, dimostriamo che la qualità può essere anche a buon mercato. Con i nostri fornitori in Europa e in Asia adottiamo i massimi standard in materia di responsabilità e condizioni di lavoro. Nei nostri scaffali troverai sempre più prodotti sostenibili e certificati, come articoli con marchi FSC® e PEFC per legno e carta, Fairtrade per il cioccolato e il caffè e BCI per il cotone” – si legge sul sito ufficiale di Action.