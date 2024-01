In Campania torna la Fiera Zootecnica più grande del Sud: oltre 700 animali e street food

Torna in Campania la più grande fiera zootecnica del Sud: dal 19 al 21 aprile 2024 presso il Cecas di Benevento, in contrada Olivola, si terrà la seconda edizione di CampaniAlleva Expo, uno dei grandi eventi dedicati alla zootecnia con la sua straordinaria biodiversità tra animali da ammirare, innovazioni da toccare con mano e piatti genuini da gustare.

CampaniAlleva Expo 2024: a Benevento la grande fiera zootecnica

Organizzato dall’Associazione Allevatori Campania Molise con il patrocinio della Regione Campania, la maxi fiera, con i suoi 18.000 mq coperti e 15.000 mq scoperti, ospiterà oltre 700 animali, dando vita alla più grande esposizione della biodiversità animale italiana.

Una vera e propria “arca di Noè” tra razze bovine, ovine, suine, equine, conigli, ,avicole, canine per un totale di 145 razze diverse. In fiera ci sarà spazio anche per gli animali da compagnia e il divertimento tra laboratori, workshop, spettacoli. Si susseguiranno, inoltre, alcuni convegni focalizzati su sostenibilità ambientale, benessere animale, cibo sintetico, sostenibilità sociale ed economica.

Non mancherà l’eccellenza dello street food a km 0 grazie alla vasta area dedicata al cibo e alla gastronomia per immergersi nelle tradizioni culinarie dei territori. Saranno in mostra anche le ultime innovazioni agricole e non mancheranno focus sul territorio per sensibilizzare i visitatori sullo spopolamento per tutelare le aree di collina e montagna, promuovendo la valorizzazione del territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, la grande fiera torna ad animare il Beneventano regalando 3 giorni da vivere immersi nell’affascinante mondo della zootecnia e delle eccellenze agroalimentari, piacevole tappa per grandi e piccini. Prenderanno parte all’evento centinaia di aziende espositrici provenienti da diverse Regioni d’Italia.

RIEPILOGO INFO

Cosa: CampaniAlleva Expo 2024, la più grande fiera zootecnica del Sud;

Quando: dal 19 al 21 aprile 2024;

Dove: Cecas, via Contrada, in provincia di Benevento.