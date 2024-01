Come programmare il viaggio perfetto in totale autonomia

I viaggiatori che amano spostarsi e vedere più cose possibili, devono pianificare ogni aspetto dei propri spostamenti. La cosa principale è vedere i Km totali da percorrere e se ci si sposta con l’auto, considerare anche il tempo necessario per arrivare alla prima meta e quella del ritorno. In caso di viaggi molto lunghi, sarà necessario spezzare il tragitto in tante tratte, garantendo di non stancarsi eccessivamente alla guida e di riuscire a fermarsi nelle tappe preferite proprio per potersi riposare e visitare luoghi incantevoli allo stesso modo.

Come programmare un viaggio in autonomia: l’itinerario

Un grande aiuto ci può arrivare da Google Maps dove possiamo inserire nel viaggio pianificato, tutte le mete, così da avere sott’occhio l’intero iter e le singole tappe da fare con Km da percorrere e luoghi di interesse. Molto interessanti anche le applicazioni disponibili per ogni tipo di Device dove redigere un vero e proprio diario di bordo, inserendo luoghi visitati, posti dove mangiare con relativi voti, hotel, parcheggi consigliati, musei e tutto quello che la zona offre per i turisti. In questo modo sarà facile in futuro riprogrammare la stessa meta o tenere comunque un ricordo o un consiglio per chi farà la stessa vacanza.

I parcheggi

Parlando di parcheggi, è indispensabile prendersi cura della propria auto fin da prima di partire. Un viaggio lungo in macchina deve infatti prevedere che la propria vettura sia in condizioni ottimali, così da non riservare sorprese durante il tragitto. Controlliamo quindi le cose base di ogni auto e assicuriamoci il benessere delle ruote. Una volta stabilito il tragitto è indispensabile verificare che le zone di sosta prevedano o meno un parcheggio. Molti Hotel hanno un posto auto riservato, ma non sempre a buon prezzo e in alcuni casi rimandano alla fortuna del cliente che nelle migliori delle ipotesi potrà parcheggiare nelle zone limitrofe e pagare i parcheggi orari. Questa parte è molto importante per i viaggi in macchina, perchè rischia di rallentare moltissimo il programma di viaggio e creare non poche difficoltà soprattutto nelle zone metropolitane che potrebbero avere anche vincoli di accesso o comunque difficoltà nel trovare parcheggio. Anche in questo caso possiamo affidarci alle applicazioni dedicate che ci aiuteranno ancora prima di partire, a gestire la situazione. Potremo così trovare e confrontare i parcheggi nelle strette vicinanze di hotel. Luoghi di interesse o appartamenti prenotati per il nostro soggiorno, sapendo a priori il costo del servizio e l’indirizzo di destinazione. Senza dover impazzire a cercare parcheggio o anche soprattutto nei viaggi esteri, cercare di capire dove e come sia possibile lasciare la macchina.

I ristoranti

La tecnologia ci arriva in soccorso anche per i ristoranti. Evitare brutte sorprese scegliendo il ristorante sbagliato è già poco simpatico nella nostra città, ma quando questo avviene in vacanza diventa ancora più fastidioso. Esistono molte applicazioni dedicate alla ristorazione, dove possiamo vedere il menù, le foto delle pietanze principali, la media della spesa e in alcuni casi anche il poter prenotare direttamente dall’applicazione così da velocizzare ancora di più la part organizzativa della vacanza. Riuscire ad organizzare tutto nei minimi dettagli ancora prima della partenza, renderà il tutto più snello e veloce, riuscendo a dedicare ogni momento della vacanza alla vostra felicità!