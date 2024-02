Sono stati lanciati su RaiPlay, l’1 febbraio a mezzanotte, i primi sei episodi di Mare Fuori 4: in molti li hanno già visti durante la notte e si stanno chiedendo quando uscirà la seconda parte, con le restanti sei puntate. La bella notizia è che non dovranno attendere ancora molto per conoscere il gran finale.

Episodi Mare Fuori 4 su RaiPlay: quando esce la seconda parte

Già a pochi minuti dalla mezzanotte diversi utenti hanno incontrato non poche difficoltà per accedere alla piattaforma RaiPlay, probabilmente proprio per l’assalto di spettatori che si sono precipitati sul web per l’uscita del sequel della fiction partenopea dei record. Prima ancora della messa in onda in TV, infatti, come già successo per la terza stagione, la piattaforma streaming dà la possibilità di visionare le puntate in anticipo agli appassionati della serie.

Attualmente su Rai Play sono stati caricati i primi 6 episodi della quarto capitolo intitolati: Nel nome dell’amore, Il vecchio leone e il giovane leone, La testa della lepre, Ragione o sentimento, Questioni di scelte, Ragazzi Fuori. Titoli che saranno trasmessi a partire dal 14 febbraio (due per volta) ogni mercoledì in prima serata su Rai 2.

Seguiranno altri 6 episodi che saranno nuovamente caricati in anteprima su RaiPlay proprio a partire dal 14 febbraio. Dunque i più curiosi potranno già conoscere le sorti dei personaggi senza necessariamente dover attendere la messa in onda delle puntate finali su Rai 2.

Si tratta in totale di 12 puntate che, mentre su RaiPlay saranno tutte disponibili entro il 14 febbraio, su Rai 2 termineranno il 20 marzo 2024 con il gran finale. Una chiusura momentanea in quanto è già stato confermato l’arrivo di una quinta stagione e forse anche di una sesta. Intanto anche la versione musical della fiction, ideata da Alessandro Siani, si sta rivelando un successo in tutta Italia.