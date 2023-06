Napoli batte tutti, Mare Fuori è la serie dei record: sesta stagione, musical e film

Premiata a Napoli ai Nastri d’Argento come serie dell’anno, Mare Fuori continua a ad affermare il suo record mediatico puntando a nuovi ed innovativi contenuti: oltre al lancio di una quarta, quinta e addirittura sesta stagione, si sta pensando non solo ad un musical ma anche ad un film ispirato al racconto dei giovani detenuti napoletani. E’ quanto emerso nel corso di un incontro stampa, organizzato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e Film Commission Campania.

Mare Fuori non solo quarta, quinta e sesta stagione: anche musical e film

Alla conferenza hanno preso parte produttori, attori e il regista Ivan Silvestrini che ha fornito le prime anticipazioni su Mare Fuori 4: “Se la terza è stata calorosa nel bene e nel male e con un impianto shakespeariano, questa che stiamo girando vede lati più oscuri, personaggi alle prese con demoni profondi. E questo vale anche per i personaggi più inaspettati”.

Intanto sono già in cantiere anche la quinta e sesta stagione della fiction, un musical diretto da Alessandro Siani e un film, come conferma il produttore Picomedia Roberto Sessa: “Il futuro è roseo, oltre alla quarta seguiranno la quinta e la sesta serie che definiremo in Rai nel prossimo futuro. C’è poi il musical grazie ad un accordo con una compagnia teatrale con alla regia Alessandro Siani e, infine, lo spin off cinematografico che non si chiamerà Mare Fuori, non si girerà nel carcere ed è ancora tutto in fase embrionale“.

“Forse stavolta riusciamo a portare il pubblico giovane anche in sala. Dovrebbe uscire a fine 2024. Non posso aggiungere molto altro” – conclude. Intanto per il prossimo inverno è attesa la messa in onda dei nuovi episodi che attualmente sono in fase di registrazione.

L’ultimo episodio della terza stagione si è concluso con un alone di mistero. C’è don Salvatore Ricci (Raiz) che, passando la pistola nelle mani della figlia Rosa Ricci (Maria Esposito), mette la ragazza dinanzi ad una difficile scelta: quella di premere il grilletto contro il papà o la persona che ama, Carmine Di Salvo detto ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo). Stando alle prime indiscrezioni, tuttavia, la storia d’amore tra i due ragazzi dovrebbe continuare. In particolare sarà proprio Rosa una delle grandi protagoniste di questa nuova stagione.