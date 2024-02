In Mare Fuori 4 c’è Carmine Guadagno: la scena del tiktoker napoletano ha divertito tutti

Nei primi episodi di Mare Fuori 4, gli utenti di Tik Tok non hanno potuto fare altro che notare la presenza di un volto noto dei social: si tratta di Carmine Guadagno, il giovane influencer napoletano, che compare in una scena della quinta puntata della fiction.

In Mare Fuori 4 c’è Carmine Guadagno: la scena

Già durante le riprese, era stato lo stesso Guadagno ad annunciare la sua comparsa in Mare Fuori e in molti attendevano il lancio dei nuovi episodi per scoprire la sua parte. È nella quinta puntata, intitolata Questioni di scelte, che il tiktoker da oltre un milione di followers fa il suo ingresso nell’Istituto Penitenziario Minorile come venditore di frutta e verdura.

Di qui la scena: lui che entra a bordo di un camioncino e, rimanendo all’interno del veicolo, attende che siano i ragazzi a scaricare la merce. C’è Cardiotrap (Domenico Cuomo) che, mentre afferra le cassette, viene avvicinato da Crazy J (Clara Soccini) proprio nel momento in cui dalla radio parte Origami all’alba. I due iniziano a discutere e la ragazza dà sfogo alla sua rabbia proprio urlando contro il personaggio interpretato da Carmine. L’interpretazione del tiktoker ha divertito gli spettatori che hanno riservato per lui complimenti e ringraziamenti per le risate suscitate.

“Vorrei ringraziare Ivan (regista, ndr) e tutti gli attori, mi hanno trattato veramente bene. Dopo 9 mesi ci tenevo a dirvi: avete visto? Non sono nessun attore. Non ho superato le persone che hanno studiato. Ho detto tre parole, basta. Non mi sento arrivato da nessuna parte, chi mi conosce sa la persona che sono. Grazie a tutti voi che mi seguite, che avete spinto i miei video, vi voglio veramente bene, è stata una bellissima esperienza. Mi fa piacere che quando sono uscito io vi siete divertiti perché quello era l’intento“ – ha detto Guadagno in uno dei suoi ultimi video pubblicati.

Chi è Carmine Guadagno

Carmine Guadagno è un ragazzo napoletano di 26 anni, divenuto popolare per i suoi divertenti video. Condivide con i suoi followers momenti di vita quotidiana – dai pranzi in famiglia alle uscite con gli amici e il compagno – ed è solito commentare, in maniera divertente, alcune delle serie e dei programmi televisivi più seguiti, da Mare Fuori a Temptation Island passando per il Grande Fratello. Di recente ha lanciato anche il suo brand di pigiami che ha già riscosso notevole successo.