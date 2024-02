La 74esima edizione del Festival di Sanremo è partita col botto, record di ascolti e la piena monopolizzazione dei social con i commenti dei fans su ogni aspetto e tema messo in risalto nella puntata di ieri. Anche per la Campania c’è tanto motivo d’orgoglio con i tre artisti in gara (Geolier, Big Mama e i The Kolors), che sono stati amati dal pubblico. Nonostante la scelta della sala stampa che al termine del primo giro di votazioni ha fatto scelte diverse per la top 5 generale, in attesa del televoto e delle radio.

“Un ragazzo una ragazza”, il pezzo dei The Kolors che ha fatto ballare l’Ariston di Sanremo

Una canzone che sembra essere piaciuta davvero a tutti. “Un ragazzo una ragazza” è la nuova hit targata The Kolors, il trio campano creato a Milano ha conquistato i social e tutti i telespettatori con la sua energia che contraddistingue ogni canzone. La curiosità ora è legata alla prossima esibizione del gruppo, se stasera o direttamente domani.

I The Kolors alla loro seconda avventura nel Festival di Sanremo (la prima nel 2018 con Frida mai mai mai) hanno regalato tre minuti di spettacolo con un probabile nuovo tormentone dopo “Italodisco”. Il ritornello di “Un ragazzo una ragazza” è già entrato nella testa dei tanti fans che sui social lo hanno usato per creare vari meme che sono poi spopolati.

Il testo di “Un ragazzo una ragazza”

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Il video

Se ti sei perso la loro esibizione, potrai rivederla qui, con il video integrale della loro prestazione sul palco dell’Ariston.