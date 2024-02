VIDEO/ “La rabbia non ti basta”, BigMama lascia Sanremo a bocca aperta: video e testo

Serata d’esordio al Festival di Sanremo 2024. Per la 74esima edizione del concorso musicale, la Campania ha fatto il tris “schierando” Geolier, The Kolors e BigMama. Nonostante la mancata presenza nella top 5 (votata solo dalla sala stampa) della prima sera, gli artisti hanno fatto il pieno di consensi sui social, diventando virali per i loro look e per le loro performance, piaciute in maniera esponenziale. Chi ha stupito maggiormente è stata sicuramente BigMama con una prestazione canora da brividi con la sua “La rabbia non ti basta”.

“La rabbia non ti basta”, BigMama lascia a bocca aperta l’Ariston di Sanremo

Dopo l’esordio sul palco dell’Ariston al fianco di Elodie nella serata cover dello scorso anno, sulle note di American Woman, BigMama è tornata a Sanremo per prendersi la scena da solista. La nativa di San Michele di Serino ha messo tutta la sua energia nel pezzo “La rabbia non ti basta”, lasciando tutti gli spettatori a bocca aperta e guadagnando i consensi dei tantissimi fan che hanno seguito la competizione da casa commentando sui social.

Dopo l’esibizione la cantante ha poi avuto un piccolo momento di commozione, visto il suo passato e la sua battaglia vinta contro un tumore. Sanremo 2024 per lei è la sua rinascita e tratti la sua consacrazione definitiva nel mondo della musica.

Il testo di “La rabbia non ti basta”

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Il video

Se ti sei perso la loro esibizione, potrai rivederla qui, con il video integrale della loro prestazione sul palco dell’Ariston.