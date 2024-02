VIDEO/ Mengoni scatena Sanremo con il suo medley: Napoli lo aspetta per il suo tour nel 2025

Marco Mengoni è stato uno dei protagonisti assoluti della prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante nativo di Ronciglione è stato la spalla di Amadeus nella puntata di ieri e si è contraddistinto per la sua comicità tra sketch con cantanti, ospiti e Fiorello (nel post Sanremo con il programma Viva Rai 2…Viva Sanremo!, condotto proprio dal comico siciliano). Mengoni però ha regalato uno dei momenti più belli della serata con un medley di tutte le sue canzoni più famose, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo, come sottolineano i tanti commenti sui social. Un anticipo dunque del suo tour che inizierà nel 2025 proprio da Napoli, con la serata allo stadio Diego Armando Maradona.

Il medley di Mengoni scatena Sanremo, ora l’attesa è per il tour che partirà a Napoli nel 2025

Marco Mengoni ha scelto Napoli per aprire il suo tour nel 2025, per il cantante è stata una scelta di cuore. Dopo lo splendido concerto fatto a Salerno il cantante laziale ha voluto ripartire dalla Campania. Nello scenario del Diego Armando Maradona il 26 giugno il cantante darà il via al suo tour, con ancora pochissimi biglietti a disposizione per l’evento dell’anno.

Nel frattempo ieri a Sanremo, Mengoni ha dato un piccolo anticipo del tour con un bellissimo medley con tutti i maggiori successi che hanno reso il cantante una delle star assolute nel mondo della musica. Quasi dieci minuti di fila tra canzoni e coreografie che hanno stupito gli spettatori sia da casa che dall’Ariston, che hanno ballato e cantato a ritmo tutti i pezzi. Senza dimenticare l’esibizione di “Due vite” (il pezzo che ha dato la vittoria di Sanremo lo scorso anno proprio a Mengoni), cantata nel primo intervento del musicista nel programma.