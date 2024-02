Il retroscena di Geolier: “Prima della mia esibizione mi hanno telefonato Insigne, Gigi D’Alessio e Siani”

Seconda giornata di Sanremo, la 74esima edizione del Festival dopo una prima puntata scoppiettante con 30 esibizione canore stasera si divide. Infatti tra oggi e domani ci saranno due spezzoni da quindici cantanti. Per Geolier toccherà domani “il riposo”, mentre stasera sarà l’undicesimo cantante in gara, presentato da Fiorella Mannoia. Con la sua “I p’ me, tu p’ te”I p’ me, tu p’ te: il significato della canzone di Geolier, testo, traduzione e video dell’esibizione il cantante napoletano ha fatto il boom sui social, con la canzone già cantata e riprodotta in massa dai tanti giovani sulle tante piattaforme di streaming. Lo stesso Geolier oggi durante un’intervista ha rilasciato altri retroscena sul suo esordio sul palco dell’Ariston da solista tra emozioni e prime volte.

Le parole di Geolier sulla prima giornata a Sanremo e gli spoiler sulla serata cover

Tante emozioni per Geolier al termine della prima giornata di Sanremo. Il cantante le ha raccontate oggi pomeriggio a RTL 102.5 spiegando i tanti retroscena prima della suo esordio sul palco dell’Ariston: “Ieri sera mi è piaciuto tutto. Prima di salire sul palco non pensavo a nulla, ero molto concentrato. Tutti mi dicono che dopo la prima esibizione è tutto in discesa, ma non è vero, è una costante salita. Mi sto godendo tutti i momenti, è molto intenso. Nel brano sono me stesso, per me è un dovere morale. Prima di andare a cantare ho preso il telefono e ho trovato delle chiamate perse: erano di Gigi D’Alessio, Lorenzo Insigne e Alessandro Siani“.

Il cantante napoletano ha poi voluto anticipare qualcosa sulla serata cover di venerdì (senza sbilanciarsi per regolamento) dove salirà sul palco con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio: “Sarà un medley rap, non posso dire molto, ma sarà bello”.