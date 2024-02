Sanremo, la scaletta ufficiale di stasera. Geolier presentato dalla Mannoia: quando uscirà

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in vista della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus e la co-conduttrice Giorgia hanno annunciato i cantanti che si esibiranno questa sera sul palco dell’Ariston e i rispettivi presentatori, rendendo nota la scaletta ufficiale.

Scaletta e cantanti della seconda serata del Festival di Sanremo

La grande novità di quest’anno prevede la presenza di tutti i 30 big in gara sia per la serata di mercoledì 7 che in quella di giovedì 8 febbraio ma non sempre nelle vesti di cantanti. Si esibiranno, infatti, a turno: per ciascuna serata 15 big canteranno e gli altri 15 presenteranno i loro colleghi.

Di seguito l’elenco dei cantanti 15 cantanti che intoneranno nuovamente sul palco dell’Ariston i loro brani con i rispettivi presentatori e l’ordine di uscita:

Fred De Palma presentato da Ghali; Renga e Nek presentati dai La Sad; Alfa presentato da Mr. Rain; Dargen D’Amico presentato da Diodato; Il Volo presentati da Rose Villain; Gazzelle presentato dai Bunker 44; Emma presentata dai Santi Francesi; Mahmood presentato da Alessandra Amoroso; BigMama presentata da Il Tre; The Kolors presentati da Angelina Mango; Geolier presentato da Fiorella Mannoia; Loredana Berté presentata da Sangiovanni: Annalisa presentata da Maninni; Irama presentato dai Ricchi e Poveri; Clara presentata dai Negramaro.

“Tutti i presentatori usciranno sul ritornello della loro canzone. Tutte le canzoni, quindi, si ascolteranno e domani sarà la stessa cosa” – ha sottolineato Amadeus.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo

Questa sera ad affiancare Amadeus, nelle vesti di co-conduttrice, sarà un’altra grande cantante italiana: Giorgia che celebrerà proprio all’Ariston i 30 anni di E poi. Tra gli ospiti che si susseguiranno sul palco l’attore Jhon Travolta, il pianista Giovanni Allevi, i ragazzi del cast di Mare Fuori e Leo Gassman. Infine, la Nuova Orchestra Santa Balera celebrerà i 70 anni di Romagna Mia. In piazza Colombo si esibirà Rosa Chemical e sulla nave Costa Smeralda ci sarà Bob Sinclar.