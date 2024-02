Ancora Napoli a Sanremo, applausi per i ragazzi di Mare Fuori. Amadeus: “Siete fantastici”

Dopo l’ospitata dello scorso anno, i ragazzi del cast di Mare Fuori, la serie napoletana da record, sono tornati sul palco dell’Ariston non solo per cantare il tormentone della fiction, ‘O mar for, ma anche per diffondere un importante messaggio contro la violenza sulle donne.

I ragazzi di Mare Fuori a Sanremo: cantano ‘O mar for

“Viviamo una quotidianità troppo funestata da una parola drammatica che è femminicidio. Questa sera vogliamo dare un nostro piccolo contributo al cambiamento perché cambiare si può e si deve, anche cambiando le parole. Abbiamo chiesto a Matteo Bussola, scrittore che ha affrontato il tema delle relazioni, di aiutarci a scrivere un glossario delle nuove parole dell’amore, portate su questo palco dalle nuove generazioni di Mare Fuori“ – con queste parole Amadeus ha annunciato l’ingresso sul palco degli attori.

“Ascolta” è la prima parola pronunciata da Giovanna Sannino che nella serie interpreta Carmela. La seconda è “Accogli” spiegata da Matteo Paolillo (Edoardo Conte) seguita dalla parola “Accetta” introdotta da Yeva Sai (Alina). “Impara”, “verità” e “accanto” sono le successive tre espresse rispettivamente da Domenico Cuomo (Cardiotrap), Antonio D’Aquino (Milos) e Francesco Panarella (Cucciolo).

Entrano poi in scena Maria Esposito (Rosa Ricci) e Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), indiscussi protagonisti della quarta stagione, con le parole “no” e “insieme”. Tra gli applausi del pubblico, Amadeus ha raggiunto il cast sottolineando il successo della fiction che, con il lancio delle nuove puntate su RaiPlay, ha già raggiunto numeri importanti.

“Avete fatto una cosa bellissima, con grande sentimento e sensibilità. Questo è un cast fantastico, inutile dirlo. Siete amatissimi. Mare Fuori lo guardano tutti, non solo i ragazzi. Da giovedì 14 febbraio andrà in onda la quarta imperdibile stagione di questa serie di straordinario successo” – ha concluso il conduttore lasciando nuovamente il palco a Matteo Paolillo e i suoi colleghi per la loro attesissima esibizione con il brano ‘O mar for.