Sanremo, il programma e gli ospiti della terza serata: Geolier sul palco da presentatore

Giovedì 8 febbraio, alle 20:40 su Rai 1, andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo: di seguito il programma, i nomi dei cantanti che si esibiranno e degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston mentre per la scaletta con l’ordine d’uscita dei big con i rispettivi presentatori sarà resa nota nel corso della conferenza stampa delle ore 12:00.

Festival di Sanremo: programma e ospiti della terza serata

Questa sera ad esibirsi saranno i restanti 15 artisti che ieri hanno assunto il ruolo di presentatori dei loro colleghi, affiancando Amadeus e Giorgia. Ascolteremo, dunque, le canzoni di: Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bnkr44, Diodato, Fiorella Mannoia, Ghali, Il Tre, La Sad, Maninni, Mr. Rain, Negramaro, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Sangiovanni, Santi Francesi. I nomi sono riportati in ordine alfabetico ma nelle prossime ore, in conferenza stampa, saranno svelati gli abbinamenti con i relativi presentatori e la scaletta ufficiale. Geolier che ha riportato la sua I p’me, tu p’te ieri all’Ariston questa sera dovrà annunciare uno dei suoi colleghi.

Dopo Marco Mengoni e Giorgia, ad affiancare Amadeus, nelle vesti di co-conduttrice, sarà Teresa Mannino, la celebre comica e attrice originaria di Palermo. Si ripete il meccanismo di voto della seconda serata, con l’annuncio della Top 5 nelle fasi finali della trasmissione.

Ospite internazionale di questa sera sarà l’attore e cantante Russell Crowe, noto soprattutto per il suo ruolo di protagonista nel film Il Gladiatore, che arriverà a Sanremo con la sua band. Sabrina Ferilli salirà sul palco per presentare la serie Gloria, seguita da Edoardo Leo per il lancio della fiction Il clandestino.

Amadeus, alla stampa, ha rivelato anche che nella serata di giovedì tornerà a trovarlo un collega e amico: Gianni Morandi. Spazio poi ad Eros Ramazzotti che canterà Terra Promessa, celebrando il 40esimo anniversario del suo debutto al Festival. Un toccante momento dedicato alla mortalità sul lavoro vedrà protagonisti Stefano Massini e Paolo Jannacci. Intanto in piazza Colombo si esibiranno Paola e Chiara, già conduttrici del Prima Festival. Bresh, invece, si esibirà sulla nave.