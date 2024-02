Sanremo, la scaletta ufficiale di stasera: chi presenterà Geolier e quando uscirà

Terza giorno per il Festival di Sanremo che torna questa sera su Rai 1 lasciando spazio alle esibizioni dei restanti 15 cantanti in gara che si esibiranno sul palco di Sanremo: nella conferenza stampa di questa mattina Amadeus e la co-conduttrice Teresa Mannino hanno annunciato la scaletta ufficiale degli artisti con i rispettivi “presentatori”. Domani seguirà ci sarà la serata cover, con i 30 partecipanti che si sfideranno a colpi di grandi classici della musica italiana e non.

Scaletta e cantanti della terza serata del Festival di Sanremo

Come nella serata di ieri ci saranno 15 cantanti in gara ed altri 15 che presenteranno i propri “compagni di viaggio”. Il tutto naturalmente sotto la conduzione di Amadeus che per questa sera sarà affiancato da Teresa Mannino, prima voce dunque dello spettacolo televisivo dopo la presenza di Marco Mengoni e Giorgia.

Di seguito l’elenco dei cantanti 15 cantanti che intoneranno nuovamente sul palco dell’Ariston i loro brani con i rispettivi presentatori e l’ordine di uscita:

Il Tre – “Fragili” presentato da Loredana Bertè Maninni – “Spettacolare” presentato da Alfa Bnkr44 – “Governo Punk” presentati da Fred De Palma Santi Francesi – “L’amore in bocca” presentati da Clara Mr.Rain – “Due altalene” presentato da Il Volo Rose Villain – “Click boom!” presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso – “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama Angelina Mango – “La noia” presentata da Irama Diodato – “Ti muovi” presentato dai The Kolors Ghali – “Casa mia” presentato da Mahmood Negramaro – “Ricominciamo tutto” presentati da Emma Fiorella Mannoia – “Mariposa” presentata da Annalisa Sangiovanni – “Finiscimi” presentato da Renga e Nek La Sad – “Autodistruttivo” presentati da Geolier

Ospite internazionale di questa sera sarà l’attore e cantante Russell Crowe, noto soprattutto per il suo ruolo di protagonista nel film Il Gladiatore, che arriverà a Sanremo con la sua band. Sul palco saliranno anche Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti.