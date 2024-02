Geolier primo a Sanremo, il messaggio ai fan: “Per adesso ce l’âmma magnat'”

Geolier primo nella classifica Televoto e Giuria Radio della 2ª serata del Festival di Sanremo. Il rapper di Secondigliano è stato trascinato dai voti dei suoi fans in giro per l’Italia, poiché, è giusto ricordarlo, la scena rap e trap partenopea è un fenomeno nazionale e le canzoni degli artisti napoletani vengono ascoltate dai giovani da Nord a Sud. Non a caso il figlio di Amadeus, Josè, ha esultato quando ha letto il nome di Geolier in cima a questa classifica, un esempio perfetto di come tantissimi altri ragazzi avranno accolto la notizia.

Geolier primo a Sanremo dopo la seconda serata

Geolier si è mostrato molto felice per questo risultato, pur consapevole che la strada è ancora lunga ed in gara ci sono artisti di grande talento. Emanuele Palumbo però si gode il momento magico ed in una storia su Instagram si è ricolto così ai suoi sostenitori: “Guagliù siamo primi. Grazie mille, non so che dire. Nun âmma fatt’ ancora niente, ci sono ancora tre serate. Supportatemi anche in queste altre serate. Per adesso ce l’âmma magnat’, però ancora ha dda fernì. Un bacio, grazie mille a tutti”.

L’emozione e la dedica a Daniele

Ieri sera di Geolier, presentato da Fiorella Mannoia, sembrava piuttosto emozionato ma decisamente più a proprio agio rispetto alla prima serata. In entrambe le esibizioni Emanuele ha saputo tenere bene il palco, ma forse ieri sera la sua musica e le sue parole sono arrivate ancora di più al pubblico, che l’ha premiato. Un momento di forte emozione è stata la dedica a Daniele, il ragazzo di 17 anni morto a causa di un tumore, una notizia che ha profondamente scosso tutta Napoli e la sua provincia.

Questa sera invece sarà Geolier a presentare un suo collega: una novità di quest’anno, infatti, è che siano i cantanti a introdurre i propri colleghi. Domani, venerdì, sarà la serata delle cover mentre sabato il gran finale con la proclamazione del vincitore.