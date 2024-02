Tutti pazzi del napoletano, Geolier da record: è suo il pezzo più ascoltato su Spotify

Nuovo record per Geolier che batte Lazza sulle classifiche Spotify, il napoletano ora è il favorito per Sanremo 2024

Geolier è uno dei protagonisti indiscussi di questo Festival di Sanremo 2024. Nella 74esima edizione dello show targato Rai, il rapper napoletano si sta affermando sempre di più, ricevendo una cascata di consensi e apprezzamenti. Nonostante l’esclusione dalla prima Top 5, nella seconda serata il rapper si è preso la vetta della classifica grazie ai voti delle radio e dei tanti telespettatori. Oltre ciò in mattinata è arrivata l’ufficialità di un record che entrerà sicuramente nella storia.

Sanremo, Geolier batte Lazza: record di ascolti su Spotify

Su Spotify, il record di visualizzazioni fino alla giornata di ieri spettava a Lazza che con la sua “Cenere” è arrivato secondo al Festival di Sanremo dello scorso anno (dietro solo a “Due Vite” di Marco Mengoni) registrando oltre 2.126.061 di stream. Il pezzo però in mattinata è stato scalzato da “I p me tu p te” di Geolier che è arrivato a toccare quota 2.129.805 stream su Spotify, guadagnandosi il gradino più alto del podio di questa speciale classifica che era rimasta invariata per quasi un anno, nonostante i tanti tormentoni estivi.

Un dato record se si considera che al secondo posto di questa classifica sanremese per per ascolti c’è Annalisa con la sua “Sinceramente” a 1,649,855. Terzo posto invece per Mahmood con “Tuta Gold” a 1,546,744 stream e quarto per Angelina Mango con “La Noia” a 1,528,918 stream. Anche i bookmakers ormai danno Geolier come netto favorito alla vittoria finale del Festival che con la serata di ieri ha scalzato anche Angelina Mango e Mahmood (che erano i due principali favoriti per i siti di scommesse fino a ieri pomeriggio, prima della seconda puntata).