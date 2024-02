Geolier racconta: “Gigi D’Alessio è venuto a Sanremo senza chiedermi nulla”

Quarta giornata di Festival di Sanremo. All’Ariston questa sera sarà la volta della “serata cover”, dove i trenta artisti in gara si esibiranno sulle note dei brani più celebri della storia italiana e mondiale della musica. Per Geolier la scelta è tripla, il rapper di Secondigliano infatti si esibirà con Luché, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio sulle note del medley intitolato “Strade”, che sarà composto da “Chiagne”, “Brivido” e “‘O primmo ammore”.

Le parole di Geolier nella conferenza stampa prima della serata cover di Sanremo 2024

Il rapper napoletano è stato subissato di domande: c’è tanta curiosità sul suo medley, per i grandi ospiti che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston. Il primo in classifica della seconda serata ne parla così: “Napoli mi ha creato. Ci sono molti artisti più forti di me, però mi ha scelto. Domani sarà il turno del rap in napoletano. Nella cover ci sono le tre strade del mio percorso: con Luchè farò “‘O primmo ammore”, una street hit, con Guè “Brivido” e con Gigi, che chiamo zio e che si è messo a disposizione senza chiedere nulla, “Chiagne””.

Il cantante ha poi commentato la classifica, che nella serata di mercoledì lo vedeva al primo posto: “Penso che le persone ricordano i fatti. La prima cosa che mi è stata detta è che potevo portare il napoletano e l’ho sentito come obbligo morale. Poi può succedere di tutto. So di non essere il primo”.

La scaletta non è stata ancora resa nota e solo nelle prossime ore si scoprirà a che ora si esibirà il trio sul palco dell’Ariston. Ricordiamo anche che nella quarta serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in compagnia di un ospite scelto nei mesi precedenti, dagli stessi compositori musicali.