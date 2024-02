Geolier protagonista di una serie Netflix con Fabri Fibra e Rose Villain: quando vederla

Si chiama Nuova Scena – Rhythm + Flow il rap show disponibile su Netflix dal 19 febbraio 2024 che avrà tra i suoi protagonisti Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain.

Nuova Scena, su Netflix la serie con Geolier protagonista

“Cos’è Nuova Scena? Una competizione rap e noi siamo i giudici. Competizioni di freestyle, testi, battle, music video, inediti, sangue sul palco. Concorrenti da Milano, Roma e Napoli, feat con artisti pazzeschi con tutti i produttori più grossi e soprattutto 100 mila euro. Andiamo in onda lunedì 19 febbraio su Netflix” – spiegano i 3 artisti nel video di presentazione di Nuova Scena.

Suddiviso in diversi episodi, il nuovo programma musicale vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nelle vesti di giudici: saranno loro, infatti, a dover individuare la nuova stella del rap. Il trio si sposterà tra Roma, Napoli e Milano per trovare i concorrenti, avvalendosi del supporto di alcuni amici e colleghi come Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

Gli aspiranti rapper si sfideranno prendendo parte diverse prove, tra cui dei duetti con alcune superstar del genere: Guè Pequeno, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Dal 19 febbraio saranno disponibili su Netflix i primi 4 episodi, mentre dal 26 febbraio saranno caricate ulteriori puntate. La finale è attesa per il 4 marzo con la proclamazione del vincitore che porterà a casa un montepremi di 100 mila euro.

Geolier torna, dunque, protagonista dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha visto sfidarsi proprio con Rose Villain. Nonostante le provocazioni, i fischi e le offese gratuite, il rapper partenopeo è riuscito comunque a rientrare nella sua Napoli da vincitore, dopo aver trionfato alla serata delle cover e aver raggiunto il secondo gradino del podio durante la finale.