“Mi mancherà tantissimo”, Ivan Silvestrini lascia Mare Fuori: perché non sarà più il regista

Con Mare Fuori 4 Ivan Silvestrini dice addio alla serie napoletana dei record: il regista ha annunciato che la quinta stagione della fiction, già annunciata, non vedrà lui dietro la macchina da presa. Una notizia accolta con dispiacere dagli utenti che hanno imparato ad apprezzarlo soprattutto per il suo modo di dialogare costantemente con il pubblico, fornendo spoiler, chiarimenti ma anche soprese.

Il regista Ivan Silvestrini lascia Mare Fuori: perché

“Sono stati anni incredibili ma molto intensi. Praticamente è come se avessi girato 16 film in tre anni. Mentre lavoravamo alla quarta stagione sentivo che avrei dovuto prendermi una pausa, allontanarmi. E capivo che anche la storia aveva bisogno di una nuova visione, perché molti cicli in questa stagione si sono conclusi, quindi serviva un nuovo sguardo. Mare Fuori mi mancherà moltissimo ma era necessario“ – ha dichiarato motivando la sua scelta a Il Corriere del Mezzogiorno.

Intanto è già stato svelato il nome del regista che prenderà il posto di Silvestrini in Mare Fuori 5: si tratta di Ludovico Di Martino, 32enne romano ma di origine campane (i genitori sono di Atrani) che ha già firmato importanti produzioni come la terza stagione di Skam Italia e il film La Belva.

“Attualmente stiamo lavorando alla scrittura, con un nuovo team di cinque sceneggiatori, tra i quali due ventenni, guidato da Maurizio Careddu, che invece è nel progetto sin dall’inizio. Le riprese inizieranno a giugno e il prodotto sarà consegnato alla Rai nel gennaio 2025 quindi presumibilmente le nuove puntate si potranno vedere tra un anno” – ha svelato il produttore Roberto Sessa.

Così come il regista, anche alcuni volti noti della serie scompariranno dalle scene. Alcuni personaggi potrebbero lasciare definitivamente la serie: tra questi Crazy J (Clara Soccini) trasferita nell’istituto penitenziario per adulti e probabilmente anche Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo).